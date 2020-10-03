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اقتصاد

بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. تفاصيل القرض الشخصي من بنك عودة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
عملات
عملات
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قسم الاقتصاد

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه تفاصيل وشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي من بنك عودة.

يقدم البنك برامج تمويل متنوعة لخدمة مختلف العملاء (الموظفين، أصحاب الأعمال الحرة، العاملين بالبنوك، المهنيين، الأطباء، ضباط القوات المسلحة وكبار العملاء - Audi Premier)


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ويعد من أبرز المميزات المتاحة: إمكانية الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة

خدمات ما بعد البيع: مركز خدمة العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

خدمات عَوده أون لاين على الموقع الإلكتروني مجانًا

أسعار فائدة تنافسية

قروض تتراوح قيمتها بين 10 آلاف جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه

فترة سداد تصل الى 96 شهر


المستندات المطلوبة:

نموذج التقديم على القرض

صورة من بطاقة الرقم القومي السارية

فاتورة مرافق حديثة على محل الإقامة الحالي (كهرباء، غاز، الخ)

اثبات لمصدر الدخلشروط الحصول على قرض شخصي من بنك عودة

انطلقت أعمال بنك عَوده في السوق المصري عقب الاستحواذ على بنك القاهرة الشرق الأقصى في مارس 2006، حيث نجح البنك في ترسيخ مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق المصري مع تنمية شبكة الفروع لتشمل 53 فرعًا مقابل 3 فروع فقط وقت الاستحواذ.

إليكم شروط الحصول على القرض الشخصي...

مزايا القرض الشخصي

إجراءات سريعة وبسيطة

برامج تمويل متنوعة لخدمة مختلف العملاء (الموظفين، أصحاب الأعمال الحرة، العاملين بالبنوك، المهنيين، الأطباء، ضباط القوات المسلحة وكبار العملاء - Audi Premier)

مجموعة متنوعة من الضمانات التي تناسب جميع الأفراد

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