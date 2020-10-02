تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي إلى ديسمبر

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن تأجيل موعد إقامة الدورة الـ42، التي كان من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر المقبل.





وتقام الدورة المقبلة في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، حتى يتم التحضير لها وفقا لكافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وسيتم تنظيم النسخة الثالثة لمنصة "أيام القاهرة لصناعة السينما" في الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر.





واعلن المهرجان فى وقت سابق عن تكريم السيناريست السينمائي وحيد حامد بأن نقدم له جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، خلال الدورة الـ٤٢ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



