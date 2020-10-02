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مرأة

شاهد.. ابنة شريف منير في إطلالة كاجول أنيقة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:01 م
صدى البلد
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آلاء حسن
شاركت أسما شريف منير مجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بإطلالة كاجول أنيقة وساحرة وجميلة


وظهرت أسما شريف منير بإطلالة كاجول حيث إرتدت تيشرت باللون البني الملائم لها ونالت الإطلالة إعجاب الكثير من متابعيها على الانستجرام


ومن الناحية الجمالية وضعت أسما شريف منير، ميكب بالالوان الترابية الملائمة ببشرتها البرونزية وأبرزت جمال عينها بالماسكرا واختارت أحمر شفاه باللون الكاشمير الملائم لها. 

واعتمدت أسما شريف منير على انسدال شعرها بطريقة جذابة وملائمة لإطلالتها، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بقرط رقيق وخاتم لليد لإكمال إطلالتها

ودائما ما تحرص أسما شريف منير على مشاركة صورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنسجرام بمختلف الاطلالات العصرية والأنيقة. 


ونالت  الصور اعجاب الكثير من متابعيها أبرزهم هاجر الشرنوبي وعلق أحد المتابعين قائلا " أرق وأجمل أسما في الدنيا" وعلق أخر " قمر والله ربنا يحميكي " وعلقت الفنانة منى زكي قائلة " جميلة ". 


وتعتبر أسماء شريف منير خبيرة تجميل وتقدم الكثير من الفيديوهات التي تتضمن نصائح للفتيات على السوشيال ميديا عن طريقة ارتداء الملابس وشراء الماكياج وأحدث ألوان الموضة ويتابعها الآلاف عبر حساباتها الشخصية.


واليكم الصور التي توضح التفاصيل ... 
شاهد.. ابنة شريف منير في إطلالة كاجول أنيقة
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