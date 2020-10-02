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رياضة

شاهد..لحظة وصول موسيماني إلى اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وصل الي مقر الأهلي بالجزيرة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء .

وتعقد لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح جلسة حاليًا في حضور محمود الخطيب رئيس النادي مع موسيماني لشرح خطة والية العمل.

ثم يتجه موسيماني لقيادة الفريق الاول للكرة الأول إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب.

ووصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وحرص  أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، على استقبال موسيماني وجهازه المعاون والترحيب بهم وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار سريعًا.

وبات من المنتظر أن يقود موسيماني وجهازه المعاون الجديد مران الفريق مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غدٍ الأحد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، قد قرر في اجتماعه، أمس الخميس، تعيين بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، اعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة موسمين مع جهازه المعاون.

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