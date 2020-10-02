افتتاح عدد من المساجد في الإسماعيلية والدقهلية وأسيوط.. صور

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية الأوقاف بأسيوط اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظ، وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد أولاد حمدان بقرية بني يحي مركز ديروط بالمحافظة وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية الأوقاف تحت عنوان "متطلبات الولاء والانتماء للوطن".





كما شهد، أحمد الإسناوي رئيس مدينة القنطرة غرب نائبا عن محافظ الإسماعيلية والشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية، افتتاح 7 مساجد جديدة بالمحافظة وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد السلام بالقنطرة غرب.





وشهد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة، افتتاح عدد من المساجد الجديدة بالمحافظة وقد أدوا جميعا صلاة الجمعة بمسجد الرحمة قرية منشأة صبري أبو علم بتمي الأمديد .





وقام بأداء خطبة الجمعة الدكتور خالد صلاح حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية تحت عنوان " متطلبات الولاء والانتماء للوطن" .





ووجه الجميع، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله مبنى ومعنى ، وأن وزارة الأوقاف حققت رقما غير مسبوق في بناء المساجد وعمارتها ، وأنها لا تدخر جهدا في خدمة بيوت الله والاهتمام بها مبنى ومعنى.