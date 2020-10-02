مصاب بالإيدز.. أحمد موسى يطالب تركيا بالكشف على الإرهابي محمد ناصر

وتابع موسى، فى 30 يونيو ربنا كرمنا وانتصرنا من الاحتلال الاخوانى الإرهابى.

وأضاف موسى، أن الشعب المصرى يجتمع اليوم فى ميادين مصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، معقبا:" كان محتلين من عدوين العدو الإسرائيلي والعدو الاخوانى".

وأضاف موسى، أن الشعب المصرى يجتمع اليوم فى ميادين مصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، معقبا:" كان محتلين من عدوين العدو الإسرائيلي والعدو الاخوانى".

والتحدي لازم يكون مباشر على الهواء".

وقال مقدم برنامج على مسئوليتي: " راجع نفسك يا كناريا وأنا مستنيك تقول ولو مقالش بكرة هتبقى الليلة الكبيرة والتحدي لازم يكون مباشر على الهواء".

من مذيع قناة الجزيرة الإرهابية محمد ناصر ووصفه بأنه "محمد كناريا" وقال له "قول للناس إن أحمد موسى بيقول عليا كناريا واتحداك على الهواء أنت والجماعات الإرهابية اللى بتدفعلك الفلوس إنك تقول حكاية الكناريا".

وسخر موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد من مذيع قناة الجزيرة الإرهابية محمد ناصر ووصفه بأنه "محمد كناريا" وقال له "قول للناس إن أحمد موسى بيقول عليا كناريا واتحداك على الهواء أنت والجماعات الإرهابية اللى بتدفعلك الفلوس إنك تقول حكاية الكناريا".

وقال الإعلامي أحمد موسى إن "فيه ناس زعلانة من نصر اكتوبر ومن فرحة المصريين بهذا النصر العظيم والجميع عارفهم كويس وهما مش مصريين" مؤكدا أن المصري فقط والوطني هو الفرحان بهذا النصر العظيم.



