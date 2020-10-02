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مصاب بالإيدز.. أحمد موسى يطالب تركيا بالكشف على الإرهابي محمد ناصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:52 م
الأرهابى محمد ناصر
الأرهابى محمد ناصر
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أسامة علي
طالب الإعلامى أحمد موسى، السلطات التركية، بالكشف على الإرهابى الهارب محمد ناصر، "لأن ممكن يكون عنده ايدز".


وسخر موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد من مذيع قناة الجزيرة الإرهابية محمد ناصر ووصفه بأنه "محمد كناريا" وقال له "قول للناس إن أحمد موسى بيقول عليا كناريا واتحداك على الهواء أنت والجماعات الإرهابية اللى بتدفعلك الفلوس إنك تقول حكاية الكناريا".


وقال مقدم برنامج على مسئوليتي: "راجع نفسك يا كناريا وأنا مستنيك تقول ولو مقالش بكرة هتبقى الليلة الكبيرة والتحدي لازم يكون مباشر على الهواء".


وأضاف موسى، أن الشعب المصرى يجتمع اليوم فى ميادين مصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، معقبا:" كان محتلين من عدوين العدو الإسرائيلي والعدو الاخوانى".

وتابع موسى، فى 30 يونيو ربنا كرمنا وانتصرنا من الاحتلال الاخوانى الإرهابى.

وقال الإعلامي أحمد موسى إن "فيه ناس زعلانة من نصر اكتوبر ومن فرحة المصريين بهذا النصر العظيم والجميع عارفهم كويس وهما مش مصريين" مؤكدا أن المصري فقط والوطني  هو الفرحان بهذا النصر العظيم.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أنه يجب أن يتم التذكير بنصر أكتوبر العظيم دائما معلقا : "ورينا الأعداء العين الحمرا في نصر أكتوبر" .
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