محافظ أسيوط يفتتح مسجدين بقريتي بني يحيى وعواجه بمركز ديروط





افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة مسجدين بمركز ديروط ضمن 28 مسجدًا تم افتتاحها في المحافظة خلال شهر ما بين جديد وإحلال وتجديد.





شارك فى الاحتفال الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجة القبلي والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والشيخ محمدعبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ محمد طلعت مدير إدارة الأوقاف بديروط وأبوالعيون إبراهيم نائب رئيس المركز وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية في المحافظة .





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افتتح المحافظ مسجد أولاد حمدان (جديد) بقرية بني يحيى ومسجد الرحمن (إحلال وتجديد) بقرية عواجة وأدي صلاة الجمعة بمسجد أولاد حمدان وسط جموع المصلين من أبناء القرية وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا من حيث التباعد بين المصليين وارتداء الكمامات.





واستمع محافظ أسيوط والمصليين إلى الخطبة التي ألقاها وكيل وزارة الأوقاف عن "متطلبات الولاء والانتماء للوطن" وتحدث فيها عن أن حب الأوطان فطرة إنسانية لانه المكان الذي ولد فيه وعاش فيه مؤكدا أن حب الوطن والانتماء إليه قيمة إسلامية وفطرة يوجبها الشرع والوطنية المخلصة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حب الوطن والانتماء إليه في قوله عن مكة (ما أطيبك من بلدة وأحبك إلى ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت) لافتا أن الانتماء للوطن يوجب على أبنائه أن يعتزوا به وأن يتكاتفوا جمعيا للحفاظ عليه وأن يسهموا بقوة في نهضته بالعلم والعمل والانتاج.









وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة قدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجدين مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية في تشييد وإعادة إعمار المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية لافتًا إلى إنه تم افتتاح ما يقرب من 28 مسجدا خلال شهر في إطار حرص المحافظة على دعم ورعاية بيوت الله تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء الانسان المصري وتشييد الكثير من دور العبادة مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب تجهيز كافة المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية متبعين كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.













من جانبه قال الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف أن افتتاح هذه المساجد يأتي فى إطار جهود وزارة الأوقاف للتوسع في إعمار وبناء المساجد ودور العبادة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لأداء شعائرهم بكل سهولة ويسر داعيا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديد ويثيبهم خير الجزاء لافتًا أن أسيوط يوجد بها 5687 مسجد حكومي على مستوى المحافظة فضلًا عن وجود 1399مئذنة وتم بناء أكثر من 316 مسجد خلال 6 سنوات وتجديد 102 مسجد بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه من ميزانية وزارة الأوقاف.



