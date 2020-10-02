شاهد .. السوايسة يؤيدون الرئيس السيسي على الكورنيش





وشهد كورنيش السويس الجديد تجمع عدد كبير من أهالى السويس مما أدى إلى توقف المرور بالكورنيش بسبب مسيرات المواطنين.





ورفع أهالى السويس أعلام مصر وأعلام السويس الزرقاء وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وهتفوا تحيا مصر.





وشكل المواطنون مسيرات بالسيارات وخرجوا من نوافذ السيارات حاملين صور الرئيس السيسي وسط الأغانى الوطنية من الاحتفالات التي تشهدها جميع الميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية، والاحتفالية الرئيسية أمام النصب التذكاري بمدينة نصر، احتفالًا بذكرى العبور، وبالذكرى الـ47 لحرب أكتوبر المجيدة، حرب العزة والكرامة.



فى ذكرى عزيزة على كل مصرى وعربى، تحتفل مصر بالذكرى 43 لانتصار الجيش المصرى العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذى اعطت فيها قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وادارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجى والقيادة الرشيدة ، وقدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءًا للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث.