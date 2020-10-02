في حب الوطن.. المئات ينزلون لشوارع دمنهور احتفالا بنصر أكتوبر ودعم السيسي..صور

توافد مئات المواطنين، منذ قليل، إلى ميدان قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، للاحتفال بذكرى انتصار حرب ٦ أكتوبر و دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة أعداء الوطن وتفويضه لاستكمال طريق التطوير والتنمية.





وكان قد شهد ميدان قريطم بمدينة دمنهور استعدادات مكثفة من القوى السياسية والشعبية والتى يشارك فيه عدد المطربين، لإقامة احتفالات شعبية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواجهة أعداء الوطن وتفويضه لإستكمال طريق التطوير والتنمية.





وتعالت الأغانى الوطنية وتزينت الميادين والشوارع بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك رفعت اللافتات المدون عليها العبارات المنددة للإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، ومنها "الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة.. لا للإرهاب.. لا للفوضى.. نعم للاستقرار.





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