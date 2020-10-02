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محافظات

آلاف من الغرباوية يحتشدون بـ طنطا للاحتفال بأكتوبر ودعم الدولة.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:45 م
مؤتمر جماهيري حاشد
مؤتمر جماهيري حاشد لتأييد الرئيس بسيناء
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احمد علي
شهدت منطقة الاستاد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم احتشاد عشرات الآلاف من الأسر والعائلات الغرباوية للاحتفال بذكري حرب أكتوبر ودعم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة على أنغام الطبل والمزمار وتشغيل الأغاني الوطنية .


كما حمل المشاركون رايات وأعلام مصرية كما رددوا هتافات من بينها " تحيا مصر .. تحيا مصر ام الدنيا " و" كلنا معاك يا السيسي .. تحيا مصر " و" لا لدعوات ضد الدوله ونعم للوقوف بجانب مؤسسات الدولة والوطن" .

كما خصصت سيارات محملة بمكبرات الصوت شغل عليها " تحيا مصر ..تسلم الايادي ..يا الجيش بلادي " و "انا ابن مصر ..وهنكمل المشوار ..وتحيا مصر" .

وجدير بالذكر أن حالة من السعادة الغامرة انتابت الآلاف من الأسر والعائلات المشاركين في الاحتفالية الاي استمرت لأكثر من ٥ ساعات متوالية وهو ما لاقي استحسان كافة فئات المجتمع المدني وطوائف الشارع الغرباوي.

وتحتفل مصر بالذكرى 47 لانتصار الجيش المصرى العظيم على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذي أعطت فيها قواتنا المسلحة درسا نموذجيا يحتذى به فى فنون الحرب والقتال وادارة المعارك من خلال التكتيك القتالي والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.

آلاف من الغرباوية يحتشدون بـ طنطا للاحتفال بأكتوبر ودعم الدولة.. صور
آلاف من الغرباوية يحتشدون بـ طنطا للاحتفال بأكتوبر ودعم الدولة.. صور
آلاف من الغرباوية يحتشدون بـ طنطا للاحتفال بأكتوبر ودعم الدولة.. صور
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