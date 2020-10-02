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رسالة عاجلة من المحامي جميل سعيد والد طارق جميل عبر قناة صدى البلد

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:56 م
المحامى جميل سعيد
المحامى جميل سعيد
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن المحامى الشهير جميل سعيد والد المحامى طارق جميل سعيد، تواصل معه اليوم، وأبلغه رسالة لإذاعتها عبر قناة "صدى البلد".

وأضاف بكري، خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر قناة صدى البلد، أن المحامى جميل سعيد يرفض خلال الرسالة الكلام الذى نسب إلى نجله طارق سعيد،حيث تم تفسيره بطريقة خاطئة،ونقلته القنوات الإرهابية وكأنها تريد أن تخلق محمد على جديدا.

وقال جميل سعيد خلال رسالته، إن جماعة الاخوان المارقة حاولت إعادة الفيديو الخاص بطارق سعيد نجلى فى غير ما قصد، وأننا كأسرة نبدى أسفنا لكل من تخيل أن نجلى قد قصد من خلال الفيديو الإساءة إلى الدولة ورجالاتها أو رمزها الكبير، الذى ندين له دوما بالولاء وموضعه فى القلب منا. 

وتابع:أسرتنا التى كانت دوما سندا للدولة باعتباره واجبها قبل أن يكون حقها، فمنها شقيقى مساعد وزير الداخلية وحكمدار القاهرة، وولدى عميد الشرطة القابع فى سيناء، ونجلى الأصغر الطيار بمصر للطيران، يزهو بأنه يرتفع برمز مصر واشارتها، وجد طارق من رجال الشرطة، وانا من ذاد عن رجالات الشرطة إبان سيطرة جماعة الاخوان الارهابية غير المشروعة على البلد، أنا وطارق نجلى ما لا يتصور معه، أن يكون داعية لغير الدفاع عن مصر ورمزها العظيم سيادة الرئيس السيسي.
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