مشايخ القبائل في شمال سيناء يقفون في وجه دعوات التخريب



جاء ذلك فى المؤتمر الحاشد الذى نظمه أهالى مركز ومدينة الشيخ زويد فى محافظة شمال سيناء ( بعد ظهر اليوم والذى انتهى منذ قليل ) تحت رعاية إتحاد قبائل سيناء برئاسة المهندس إبراهيم العرجانى رئيس الاتحاد وإبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالشيخ زويد ورفح ، وبحضور عدد من مشايخ القبائل والعائلات وعواقل المنطقة وعدد من المرشحين المحتملين لمجلس النواب القادم والمواطنين للاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيد ، والاعلان عن دعم الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .



وأكد ابراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب عن الدائرة أن أهالى الشيخ زويد كانوا من أول من تصدوا لدعوات التخريب الواردة من بعض الخائنين المقيمين فى الخارج .. كما كانوا أول من وقفوا مع الدولة والرئيس السيسى فى مواجهة أعداء الوطن .



وأعلن باسم مشايخ وعواقل وأهالى سيناء وقوفهم خلف السيد الرئيس فى مواجهة الخارجين .. مؤكدا أننا لن نعود الى عهد الاخوان بالتظاهر والتخريب .. مشيرا الى أننا جميعا خلف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد العظيم الذى بنى دولة حديثة لمصر الجديدة وبدأ فى اعادة تنمية وتعمير سيناء .



وأعلن الشيخ سيد الهشة باسم عواقل ومشايخ وقبائل سيناء تأييدهم للسيد الرئيس وشكرهم للقوات المسلحة والشرطة ، ودعم كل خطواتهم الرامية الى أمن واستقرار الوطن ورفض كل دعاوى التخريب .

وأعلن العديد من مشايخ وعواقل سيناء المشاركين فى المؤتمر دعم الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة والشرطة فى تحقيق الأمن والاستقرار والاعلان عن تأييدهم للرئيس وتهنئة الجميع بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر .



كما شارك بعض الشعراء السيناويون بقصائد عبرت كلماتها عن حب مصر ودورها كداعم للوطن العربى وأمن واستقرار العالم .



أعربت السيدات والفتيات السيناويات عن تأييدهن للسيد الرئيس وتقديم التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر .



وقد امتلأ المؤتمر بأعلام مصر وصور الرئيس السيسى ولافتات : " تحيا مصر " ، " كلنا معاك " ، " نعم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى " ، " لا للخونة .. لا لمثيرى الشغب .. نعم للاستقرار .. نعم لدعم رئيس الجمهورية " ، و " اتحاد قبائل سيناء يؤيد ويبايع الرئيس " .



وفوض المشاركون فى المؤتمر الرئيس السيسى والقوات المسلحة والشرطة المدنية فى إعادة الاستقرار ومحاربة الإرهاب فى جميع محافظات مصر وخاصة شمال سيناء ، ومحاربة الدعوات الهدامة لاستقرار الدولة بجميع مؤسسات الدولة.