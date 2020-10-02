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أخبار البلد

الكنيسة المعمدانية تعلن رسامة مؤسس خدمة Tc قسا لخدمة الإنجيل

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:07 م
طونى جورج مدير خدمة
طونى جورج مدير خدمة TC
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سامح سلام
أعلنت الكنيسة المعمدانية الإنجيلية رسامة طوني چورچ رزق، مؤسس ومدير خدمة tC بمصر والشرق الاوسط؛ قسًّا معمدانيًّا بمجمعها لخدمة الإنجيل في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن نقام احتفالية رسامة طوني جورج رزق قسا مساء يوم الأربعاء المقبل، بمسرح كنيسة سان چورچ، للأقباط الكاثوليك بمنطقة مصر الجديدة.

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وقال جورج إن رسامته قسا بالكنيسة المعمدانية لن تؤثر على تباعية خدمة tC، فهي تابعة لرابطة الإنجيليين وستظل خاضعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وأضاف طونى جورج أن خدمة tc  في مصر  مستمرة كما هي ولا يوجد اي تغيير، لافتا إلى أنه مستمر بالعمل فيها بنفس المكان والطريقة ولا تغيير. 

كانت خدمة Tc  في مصر والشرق الأوسط قد نظمت مؤخرا ورشة عمل مع الشباب للإجابة على أسئلتهم حول "لماذا خلق الله الإنسان" وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "زوم". 

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