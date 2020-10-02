AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم بمدينة دمنهور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:38 م
انطلاق احتفالات ذكرى
انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم
Advertisements
أسماء الجنبيهى

انطلقت احتفالات الذكرى الـ 47 لانتصار حرب ٦ أكتوبر ، منذ قليل، بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.


وشهد انطلاق الاحتفالات مشاركة واسعة من أهالى مركز دمنهور والمراكز المجاورة فى أجواء تكسوها الفرحة والبهجة وهتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي  لمواجهة أعداء الوطن وتفويضه لاستكمال طريق التطوير والتنمية.


وكان ميدان قريطم بمدينة دمنهور  قد شهد  استعدادات مكثفة من القوى السياسية والشعبية والتى يشارك فيه عدد من المطربين، لإقامة احتفالات شعبية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر ودعم الرئيس.


وتعالت الأغانى الوطنية وتزينت الميادين والشوارع بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى،  وكذلك رفعت اللافتات المدون عليها العبارات المنددة للإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، ومنها "الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة.. لا للإرهاب.. لا للفوضى.. نعم للاستقرار.


وتحتفل مصر بالذكرى 47 لانتصار القوات المسلحة المصرية على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذى أعطت فيها قواتنا المسلحة درسا قويًا  فى فنونا الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيم. 


وقدم أبناء مصر البواسل خلال الحرب، أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث.


اقرأ أيضا:

بمناسبة احتفالات العيد القومي للمحافظة.. آمنة يبشر أهالي البحيرة بافتتاح 111 مشروعا قوميا

انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم بمدينة دمنهور
انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم بمدينة دمنهور
انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم بمدينة دمنهور
انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم بمدينة دمنهور
انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم بمدينة دمنهور
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمانية تطالب الشعب بالاحتفال والميادين وتجديد دعمهم للرئيس السيسي

شاهد .. السوايسة يؤيدون الرئيس السيسي على الكورنيش

في حب الوطن.. المئات ينزلون لشوارع دمنهور احتفالا بنصر أكتوبر ودعم السيسي..صور

أهالي البحيرة يرفعون لافتات «لا للخونة والجواسيس اللى باعوا البلد»

أهالي الدقهلية يحتفلون بنصر أكتوبر ومظاهرة تأييد للرئيس بميدان المحافظة

بهتافات بنحبك يا سيسي.. الأقصر تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر

ترشيحاتنا

أفضل طريقة لعمل القهوة مثل الكافيهات

عملية خطف في وضح النهار.. لحظة انتزاع رضيع من حضن والدته بشارع مزدحم.. فيديو

أسبوع في البيت.. سقوط شبكة دعارة تستقطب راغبى المتعة من فيسبوك

عندما يختلف اللصوص يظهر المسروق.. مذيع إخواني يفضح القنوات الإرهابية

فستان الزفاف يشعل خلافا محتدما بين عروس وحماتها قبل الفرح مباشرة.. لهذا السبب

هروب كارتيرون السبب.. مدرب تونسي يعلق على طرد فرجاني ساسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الذهبي .. هنا شيحة بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام .. شاهد

نجوم الفن يحتفلون بـ أمير شاهين في حفل زفافه | شاهد

بإطلالة كاجوال .. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها