انطلاق احتفالات ذكرى انتصار 6 أكتوبر في ميدان قريطم بمدينة دمنهور

انطلقت احتفالات الذكرى الـ 47 لانتصار حرب ٦ أكتوبر ، منذ قليل، بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.





وشهد انطلاق الاحتفالات مشاركة واسعة من أهالى مركز دمنهور والمراكز المجاورة فى أجواء تكسوها الفرحة والبهجة وهتافات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة أعداء الوطن وتفويضه لاستكمال طريق التطوير والتنمية.





وكان ميدان قريطم بمدينة دمنهور قد شهد استعدادات مكثفة من القوى السياسية والشعبية والتى يشارك فيه عدد من المطربين، لإقامة احتفالات شعبية بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر ودعم الرئيس.





وتعالت الأغانى الوطنية وتزينت الميادين والشوارع بالأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك رفعت اللافتات المدون عليها العبارات المنددة للإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية، ومنها "الشعب والجيش والشرطة إيد واحدة.. لا للإرهاب.. لا للفوضى.. نعم للاستقرار.





وتحتفل مصر بالذكرى 47 لانتصار القوات المسلحة المصرية على قوات الاحتلال الإسرائيلى فى حرب 1973، الذى أعطت فيها قواتنا المسلحة درسا قويًا فى فنونا الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيم.





وقدم أبناء مصر البواسل خلال الحرب، أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية رائعة شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث.





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