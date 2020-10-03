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تعليم

لطلاب قسم الترميم بـ آثار القاهرة.. تعرف على موعد تسجيل الرغبات

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
مريم عزت

نوهت كلية الاثار جامعة القاهرة ، على الطلاب المقبولين بقسم ترميم الاثار للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ الحضور الى الكلية يوم السبت الموافق ٣ من اكتوبر لابداء الرغبات فى دخول برامج القسم الثلاث ( عضوى - غير عضوى- معمارى ) ، وذلك بمبنى الدراسات المتحفية .

 
كما اعلنت الكلية جدول حضور الطلاب منعا للتزاحم والحفاظ على صحة الطلاب وجاء كالاتى :

 

الارقام من ١ حتى ٥٠  ، من الساعة ١٠ الى ١٠:٣٠ صباحا

 

من ٥١ حتى ١٠٠ ، من الساعة ١٠:٤٥ الى ١١:١٥ صباحا

 

من ١٠١ حتى ١٥٠، من الساعة ١١:٣٠  الى ١٢ مساءً

 

من ١٥١ حتى ٢٠١، من الساعه ١٢:١٥ حتى ١٢:٤٥ مساءً

 

والجدير بالذكر تم منح الدكتور أحمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة.

 

ويعتبر هذا الوسام من ارفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان، وذلك تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.

 

وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة مابين 20 و 30 سبتمبر 2020

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