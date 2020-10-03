لطلاب قسم الترميم بـ آثار القاهرة.. تعرف على موعد تسجيل الرغبات

نوهت كلية الاثار جامعة القاهرة ، على الطلاب المقبولين بقسم ترميم الاثار للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ الحضور الى الكلية يوم السبت الموافق ٣ من اكتوبر لابداء الرغبات فى دخول برامج القسم الثلاث ( عضوى - غير عضوى- معمارى ) ، وذلك بمبنى الدراسات المتحفية .



كما اعلنت الكلية جدول حضور الطلاب منعا للتزاحم والحفاظ على صحة الطلاب وجاء كالاتى :

الارقام من ١ حتى ٥٠ ، من الساعة ١٠ الى ١٠:٣٠ صباحا

من ٥١ حتى ١٠٠ ، من الساعة ١٠:٤٥ الى ١١:١٥ صباحا

من ١٠١ حتى ١٥٠، من الساعة ١١:٣٠ الى ١٢ مساءً

من ١٥١ حتى ٢٠١، من الساعه ١٢:١٥ حتى ١٢:٤٥ مساءً

والجدير بالذكر تم منح الدكتور أحمد رجب محمد علي رزق عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وسام جمهورية أوزبكستان للصداقة.

‎ ويعتبر هذا الوسام من ارفع الأوسمة في جمهورية أوزبكستان، وذلك تقديرا لدوره في تنمية العلاقات المصرية الأوزبكية ودعم أواصر الصداقة خصوصا في مجال العلم والثقافة بين البلدين الشقيقين.

‎وتتواصل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة مع وزارة الخارجية المصرية وجامعة القاهرة لتحديد موعد حفل ومراسم تقليد الوسام والمقرر لها الفترة مابين 20 و 30 سبتمبر 2020