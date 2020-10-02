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سيارات

أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:01 م
لكزس lexus is 2021
لكزس lexus is 2021
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اشرف عطية
أعلنت شركة لكزس أحد أزرع عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا وهي المسؤولة عن صناعة السيارات الفارهة، عن طرح لكزس lexus is 2021.

وحصلت  لكزس lexus is 2021 300 على تحديثات شاملة، لتأتي بفوانيس ليد جديدة ومساحات مستشعرة للمطر، وجنوط 18 انش ، ومرايا تعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية. 

وتأتي لكزس lexus is 2021 300 بنظام تحكم أوتوماتيكي بالتكييف ونظام ترفيهي 8 انش يدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو و ساوند سيستم بايونير فاخر. 

لكزس lexus is 2021 300 متاحة بكراسي سخانات وفتحة السقف الكهربائية ونظام صوتي ونظام ترفيهي أكبر ومحرك 2000 سي سي  تيربو 241 حصان و349 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات. 

وتتسارع لكزس lexus is 2021 300  من 0 إلى 100 خلال 6.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى 230 كيلو متر في الساعة و هي متاحة بنظام دفع كُلي بسعر يبدأ من 41,000 دولار و بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات ومحرك V6 سعة 3500 سي سي 260 حصان و320 نيوتن و تتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 6 ثوان.


لكزس lexus is 2021 300 متاحة في فئة أعلى يبدأ سعرها من 42,900 دولار وتأتي بنظام عادم مزدوج رياضي، وتحتوي السيارة على نظام تعليق رياضي وجنوط ألمنيوم أكبر مقاس 19 انش. 


سعر لكزس lexus is 2021 300

تبدأ أسعار لكزس lexus is 2021 300 من 39,000 دولار وستصل إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية شهر نوفمبر القادم.
أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور
أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور
أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور
أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور
أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور
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