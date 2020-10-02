أسعار ومواصفات لكزس lexus is 2021 بعد طرحها في الولايات المتحدة.. صور

لكزس lexus is 2021. أعلنت شركة لكزس أحد أزرع عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا وهي المسؤولة عن صناعة السيارات الفارهة، عن طرح





وحصلت لكزس lexus is 2021 300 على تحديثات شاملة، لتأتي بفوانيس ليد جديدة ومساحات مستشعرة للمطر، وجنوط 18 انش ، ومرايا تعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية.





وتأتي لكزس lexus is 2021 300 بنظام تحكم أوتوماتيكي بالتكييف ونظام ترفيهي 8 انش يدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو و ساوند سيستم بايونير فاخر.





لكزس lexus is 2021 300 متاحة بكراسي سخانات وفتحة السقف الكهربائية ونظام صوتي ونظام ترفيهي أكبر ومحرك 2000 سي سي تيربو 241 حصان و349 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات.





وتتسارع لكزس lexus is 2021 300 من 0 إلى 100 خلال 6.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى 230 كيلو متر في الساعة و هي متاحة بنظام دفع كُلي بسعر يبدأ من 41,000 دولار و بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات ومحرك V6 سعة 3500 سي سي 260 حصان و320 نيوتن و تتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 6 ثوان.









لكزس lexus is 2021 300 متاحة في فئة أعلى يبدأ سعرها من 42,900 دولار وتأتي بنظام عادم مزدوج رياضي، وتحتوي السيارة على نظام تعليق رياضي وجنوط ألمنيوم أكبر مقاس 19 انش.









سعر لكزس lexus is 2021 300



