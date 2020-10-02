طريقة عمل كيكة الجوافة .. خطوة بخطوة

تعد الكيكة من الوجبات المفضلة للأطفال، ويمكن تقديمها بالعديد من النكهات والفواكه المفيدة لصحة الأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل كيكة الجوافة على طريقة الشيف أميرة شنب.
مقادير كيكة الجوافة
2 كوب دقيق
1 و نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 و نصف ملعقة صغيرة قرفة
1 و نصف كوب زبدة
1 كوب سكر بني
3 بيض
1 ملعقة صغيرة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة روح جوزهند
1 و نصف كوب جوافة مقشرة ومفرومة بدون بذر
للجليز
1 كوب سكر بودرة
4 ملعقة كبيرة كريمة
نصف كوب جوزهند شرائح محمصة
للتقديم
نعناع
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طريقة تحضير كيكة الجوافة
* يخلط الدقيق مع البيكنج باودر والقرفة ويضاف روح جوز هند
* في وعاء آخر يخفق السكر مع الزبدة
* ثم تضاف لهم بيضة وفانيليا وتخفق
* ثم يضاف الدقيق تدريجيا مع استمرار الخلط
* تضاف قطع الجوافة وتخلط برفق
* يوضع العجين في قالب انجلش كيك مبطن بزبدة ودقيق
* وتدخل الفرن حتى تمام النضج
للجليز
* يخلط كريمة وسكر بودرة
* يوضع الجليز على وجة الكيك
* وتزين بشرائح جوز هند
* وتقدم بالهنا