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منوعات

أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:54 م
أسوأ يوم في حياتها..
أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما
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هدير علاء
واجهت عروس صدمة عمرها في يوم زفافها، حيث فوجئت بتخلي عريسها عنها دون سابق إنذار واختفائه بدون أي سبب واضح، وذلك بعد أن أكد لها في البداية أنه في طريقه إليها، لكنه لم يحضر على الإطلاق إلى حفل زفافهما، أو يحاول حتى التواصل معها والاعتذار لها.

تحولت سعادة العروس "ساشا أريستيد" ذات الـ29 عامًا إلى حزن وألم بالغ، خاصة وأنها وجدت نفسها في موقف محرج أمام ضيوف حفل زفافها الذين يُقدر عددهم بـ125 شخصًا، بعد تخلف خطيبها "كيفن هيبوليت" عن الحضور بلا مبرر.


وروت العروس، وهي من مدينة "نيويورك" الأمريكية، خلال الأيام الماضية تفاصيل الكارثة التي تعرضت إليها يوم زفافها في تصريحات لأحد المواقع الإلكترونية التي تركز على العلاقات الزوجية والعاطفية، حيث أوضحت أن عريسها زعم في البداية أنه ضل طريقه أثناء توجهه إلى مكان إقامة الزفاف؛ وبعد انتظار دام 3 ساعات دون ظهور أي أثر له، فقدت الأمل في حضوره.

وتابعت قائلة إنها لم تكن تشعر إطلاقًا أنه ينوي التخلي عنها أو التراجع عن قرار زواجه منها، مضيفة أنها تحدثت معه عبر الهاتف في الليلة السابقة لموعد زواجهما ولم يقل لها أي شيء سوى أنه يحبها ولا يطيق الانتظار كي يتزوجها، ولذلك فقد تملكت منها حالة من الصدمة والذهول عندما تأكدت من تخليها عنه.

وأضافت أنه أثناء استعدادها لمراسم عقد القران برفقة صديقاتها في غرفة فندق، فوجئت بتلقيها اتصال يفيد بأن المعازيم يواجهون مشكلة في دخول قاعة الزفاف بسبب عدم سداد تكلفتها كاملة، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وحاولت معرفة مكان عريسها بكل الطرق، لكن دون جدوى، حيث لم يقل له سوى أنه في طريقه وقد تأخر في الوصول، لكنه أكد لها أنه قادم قبل أن تفقد القدرة على التواصل معه تمامًا.


أوضحت العروس أيضًا خلال حديثها أن "كيفن هيبوليت" تواصل معها بعد أسبوعين من حفل الزفاف الكارثي، ولم يكن لديها أي نية للعودة إليه على الإطلاق آنذاك، وأنهت علاقتها به تمامًا وقطعت كل سبل التواصل بينهما؛ وهي حاليًا تسعى إلى التأقلم مع حياتها الجديدة بدونه، وتأمل أن تؤسس عائلة في المستقبل.

من جانبه، قال "هيبوليت" ردًا على التساؤلات المتعلقة بشأن عدم حضوره لحفل الزفاف قائلًا إن تصرفه لم يكن عن عمد أو مخطط له مسبقًا، وأضاف "لقد حدث الأمر بتلك الطريقة"، دون ذكر أي تفاصيل أو مبررات.
أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما
أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما
أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما
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