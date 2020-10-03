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توك شو

أخبار التوك شو.. كريستين لاجارد عن السيسي: عمري ما شوفت رئيس دولة على هذا المستوى.. حكم من يموت دفاعًا عن وطنه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:04 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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أسامة علي
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو.

قال الإعلامى مصطفى بكرى إن النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا قرر تحمل تكاليف سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لخمسة آلاف أسرة من محدودي الدخل من  أبناء محافظة الجيزة غير القادرين على السداد.

قال الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام السابق،أن هناك علاقة ارتباطية رمزية بين احتفال المصريين اليوم ونصر أكتوبر، لافتا إلى أن مصر شهدت الظلمة مرتين، مره بعد نكسبة 1967، وظلمة فى عهد الإخوان الإرهابية فى 2013. 

وجه الإعلامي أحمد موسى التحية والتقدير للشعب المصرى قائلا: "كل التحية لشعبنا العظيم الذي خرج النهاردة يقدم رسالة وقت الجد".

طالب الإعلامى أحمد موسى، السلطات التركية، بالكشف على الإرهابى الهارب محمد ناصر، "لأن ممكن يكون عنده ايدز".

قدم المحامى الشهير جميل سعيد والد المحامى طارق جميل سعيد، رسالة اعتذار للدولة المصرية عما بدر من نجله خلال فيديو وذلك من خلال برنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الأعلامى مصطفى بكرى.

قال الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان لا يطمح ولا يريد الترشح لرئاسة مصر.

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قال للرئيس عبد الفتاح السيسي إبّان الترشح لرئاسة مصر :" لقد رشحنا القوي الأمين".

حذر مصطفى بكري عضو مجلس النواب، الشعب المصري من الشائعات، قائلا :"الشائعات تعمل بقوة الفترة الأخيرة لهدم الوطن وعلينا الحذر جميعا".

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المحارب الذي لم ينل الشهادة؛ أجره مدخر عند الله، معقبا:" سيدنا خالد ابن الوليد خاض حروبا كثيرة، وبالرغم من ذلك لم يمت شهيدا".

كشف الدكتور طلال النصولي المستشار الطبي للبيت الأبيض للحساسية والمناعة، آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب بعد إصابتهما بفيروس كوفيد-19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.
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