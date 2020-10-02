بكري "الفريق عبد المنعم التراس قال عن السيسى": رشحنا القوي الأمين ..فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قال للرئيس عبد الفتاح السيسي إبّان الترشح لرئاسة مصر :" لقد رشحنا القوي الأمين".
جاء ذلك ردا على حديث الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق مع الإعلامى مصطفى بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد‘ حيث أكد إن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان لا يطمح ولا يريد الترشح لرئاسة مصر.
وأضاف عبد العزيز ،قائلا:" ليلة ترشح الرئيس السيسى لرئاسة تواصل مع المجلس العسكرى آنذاك قائلا:" خلاص قررتوا تضحوا بيا".
وأكد عميد كلية الإعلام السابق، أن المجلس العسكرى رد على الرئيس السيسى قائلا:" هذا قدرك".
وتابع عبد العزيز أن كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي قالت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي:"عمرى ما شوفت رئيس دولة على هذا المستوى وهذه الذاكرة الحديدية التفصيلية"، معقبا:"معنى حديثها ان الرئيس يعيش كل مشاكل بلده، ونزول المصريين اليوم بناء على ثقتهم فى الرئيس".