بكري "الفريق عبد المنعم التراس قال عن السيسى": رشحنا القوي الأمين ..فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكري، إن الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قال للرئيس عبد الفتاح السيسي إبّان الترشح لرئاسة مصر :" لقد رشحنا القوي الأمين".





وأضاف عبد العزيز ،قائلا:" ليلة ترشح الرئيس السيسى لرئاسة تواصل مع المجلس العسكرى آنذاك قائلا:" خلاص قررتوا تضحوا بيا".









وأكد عميد كلية الإعلام السابق، أن المجلس العسكرى رد على الرئيس السيسى قائلا:" هذا قدرك".









وتابع عبد العزيز أن كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي قالت عن الرئيس عبد الفتاح السيسي:"عمرى ما شوفت رئيس دولة على هذا المستوى وهذه الذاكرة الحديدية التفصيلية"، معقبا:"معنى حديثها ان الرئيس يعيش كل مشاكل بلده، ونزول المصريين اليوم بناء على ثقتهم فى الرئيس".