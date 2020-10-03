لأول مرة.. فولكس فاجن تضخ 15 مليار يورو لصناعة السيارات الكهربائية

أعلنت شركة فولكس فاجن الالمانية عن ضخ 15 مليار يورو؛ لتطوير صناعة السيارات الكهربائية في الصين، واكد موقع ripple المتخصص في تكنولوجيا السيارات أن بكين تستهدف اعتماد 25 % من السيارات الموفرة للطاقة بحلول 2025 .
كما تضاعف فولكس فاجن مجهودها في تصنيع السيارات الكهربائية ، والبنية التحتية المرتبطة بين عامي 2020 ، 2024 ، وترفع إجمالي إستثماراتها في هذا القطاع إلى ما يقرب من 40 مليار يورو
وتمثل الصين حوالي 40 % من مبيعات شركة فولفسبورج للسيارات، وأصبحت أكبر سوق للسيارات في العالم للسنوات الأخيرة .
وقالت فولكس فاجن، في بيان لها، ان 15 طرازا عبر العلامات التجارية للمجموعة، سيتم إنتاجها محليا في الصين، وذلك بحلول عام 2025 ، و35 % من مجموعة منتجاتها في البلاد ستكون نماذج كهربائية .
يذكر أن شركة فولكس فاجن، عملاق السيارات الألمانية، تبدأ حاليا في تسوية مع المحامين بشأن نحو ما يقرب نصف قضايا المطالي الفردية المعلقة، والبالغ عددها 50 ألف قضية، فيما يتعلق بفضيحة التلاعب باختبارات انبعاثات العوادم في سيارات الديزل.
وأكدت فولكس فاجن أن ما يقرب من 25 ألف حالة تفاوض بدأت بالفعل، وتم الانتهاء من حوالي 7 آلاف مفاوضة بنجاح، مؤكدة عن أملها في الانتهاء من التفاوض في 20 ألف حالة بحلول نهاية العام.
كما تضاعف فولكس فاجن مجهودها في تصنيع السيارات الكهربائية ، والبنية التحتية المرتبطة بين عامي 2020 ، 2024 ، وترفع إجمالي إستثماراتها في هذا القطاع إلى ما يقرب من 40 مليار يورو
وتمثل الصين حوالي 40 % من مبيعات شركة فولفسبورج للسيارات، وأصبحت أكبر سوق للسيارات في العالم للسنوات الأخيرة .
وقالت فولكس فاجن، في بيان لها، ان 15 طرازا عبر العلامات التجارية للمجموعة، سيتم إنتاجها محليا في الصين، وذلك بحلول عام 2025 ، و35 % من مجموعة منتجاتها في البلاد ستكون نماذج كهربائية .
يذكر أن شركة فولكس فاجن، عملاق السيارات الألمانية، تبدأ حاليا في تسوية مع المحامين بشأن نحو ما يقرب نصف قضايا المطالي الفردية المعلقة، والبالغ عددها 50 ألف قضية، فيما يتعلق بفضيحة التلاعب باختبارات انبعاثات العوادم في سيارات الديزل.
وأكدت فولكس فاجن أن ما يقرب من 25 ألف حالة تفاوض بدأت بالفعل، وتم الانتهاء من حوالي 7 آلاف مفاوضة بنجاح، مؤكدة عن أملها في الانتهاء من التفاوض في 20 ألف حالة بحلول نهاية العام.