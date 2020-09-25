فولكس فاجن تكشف عن أكثر سيارة كروس أوفر متطورة.. فيديو

كشفت عملاق السيارات الألمانية فولكس فاجن عن سيارتها الجديدة ID.4 ، والتي صنفت من بين أكثر سيارات الكروس اوفر تطور في الوقت الحالي

وتأتي السيارة بهكيل كروس طولع 4 متر ، 58سم ،وعرضه 185 سم ، وارتفاعه 163 ، وتبلغ المسافة بين محورس العجلات 276

وأكثر مايميز السيارة هي ملامحها الحديثة ، والتصميم الفريد لواجهتها الامامية ، التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل ، ويمتد بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED

وستطرح السيارة بنموذجين ، نموذج دفع رباعي في محرك كهربائي بعزم 306 حصان ، ونموذج بنظام دفعي خلفي مزود بمحرك كهربائي بعزم 204 احصنة ، وبطارية تكفية لقطع مسافة 520 كلم .

أما تسارع السيارة فهو من 0 إلى 10 كلم في الساعة في غضون 8.5 ثانية فقط ، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كلم

يذكر ان كشفت تقارير عن اهتمام مجموعة فولكس فاجن فاجن بيع بواجات لشركة rimac الكرواتية المصنعة للسيارات الرياضية الكهربائية ، وفي المقابل ستحصل فولكس فاجن على حصة أكبر من أسهم ريماك.

وعلى الجانب الآخر فتمتلك بورش بالفعل حصة 15.5% في ريماك، وقد أشارت مصادر لمجلة كار المهتمة بأخبار السيارات أن مدراء فولكس فاجن وافقوا على الصفقة، وكل المتبقي الآن موافقة المجلس الرقابي للمجموعة.