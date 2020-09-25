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سيارات

فولكس فاجن تكشف عن أكثر سيارة كروس أوفر متطورة.. فيديو

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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أماني نوار

 

 كشفت عملاق السيارات الألمانية فولكس فاجن عن  سيارتها الجديدة ID.4 ، والتي صنفت من بين أكثر  سيارات الكروس اوفر تطور في الوقت الحالي

 

وتأتي السيارة بهكيل كروس طولع 4 متر ، 58سم ،وعرضه 185 سم ، وارتفاعه 163 ، وتبلغ المسافة بين محورس العجلات 276

 

وأكثر مايميز السيارة هي ملامحها الحديثة ، والتصميم الفريد لواجهتها الامامية ، التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل ، ويمتد بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED

 

وستطرح السيارة بنموذجين ، نموذج دفع رباعي في محرك كهربائي بعزم 306 حصان ، ونموذج بنظام دفعي خلفي مزود بمحرك كهربائي بعزم 204 احصنة ، وبطارية تكفية لقطع مسافة 520 كلم .

 

أما تسارع السيارة فهو من 0 إلى 10 كلم في الساعة في غضون 8.5 ثانية فقط ، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كلم

 

 

 يذكر  ان كشفت تقارير عن اهتمام  مجموعة فولكس فاجن فاجن بيع بواجات لشركة rimac  الكرواتية المصنعة  للسيارات الرياضية الكهربائية ، وفي المقابل ستحصل فولكس فاجن  على حصة أكبر من أسهم ريماك.

 

وعلى الجانب الآخر فتمتلك بورش بالفعل حصة 15.5% في ريماك، وقد أشارت مصادر لمجلة كار المهتمة بأخبار السيارات أن مدراء فولكس فاجن وافقوا على الصفقة، وكل المتبقي الآن موافقة المجلس الرقابي  للمجموعة.

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