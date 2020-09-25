فولكس فاجن تكشف عن أكثر سيارة كروس أوفر متطورة.. فيديو

كشفت
عملاق السيارات الألمانية فولكس فاجن عن
سيارتها الجديدة ID.4
، والتي صنفت من بين
أكثر سيارات الكروس اوفر تطور في الوقت الحالي
وتأتي السيارة بهكيل كروس طولع 4 متر ، 58سم
،وعرضه 185 سم ، وارتفاعه 163 ، وتبلغ المسافة بين محورس العجلات 276
وأكثر مايميز السيارة هي ملامحها الحديثة ،
والتصميم الفريد لواجهتها الامامية ، التي حصلت على مصابيح مميزة الشكل ، ويمتد
بينها خط مضيء على عرض الواجهة يعمل بتقنيات LED
وستطرح السيارة بنموذجين ، نموذج دفع رباعي
في محرك كهربائي بعزم 306 حصان ، ونموذج بنظام دفعي خلفي مزود بمحرك كهربائي بعزم
204 احصنة ، وبطارية تكفية لقطع مسافة 520 كلم .
أما تسارع السيارة فهو من 0 إلى 10 كلم في
الساعة في غضون 8.5 ثانية فقط ، والوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 160 كلم
يذكر ان
كشفت تقارير عن اهتمام مجموعة فولكس فاجن فاجن
بيع بواجات لشركة rimac الكرواتية
المصنعة للسيارات الرياضية الكهربائية ، وفي
المقابل ستحصل فولكس فاجن على حصة أكبر من
أسهم ريماك.
وعلى الجانب الآخر فتمتلك بورش بالفعل حصة 15.5% في ريماك، وقد أشارت مصادر لمجلة كار المهتمة بأخبار السيارات أن مدراء فولكس فاجن وافقوا على الصفقة، وكل المتبقي الآن موافقة المجلس الرقابي للمجموعة.