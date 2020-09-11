بسعر 384 ألفا.. مواصفات سيارة فولكس فاجن SUV

سيارة فلوكس فاجن SUV هي من أكثر السيارات مبيعا بالنسبة لشركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، وقد شكلت هذه الفئة أكثر من نصف مبيعات فولكس فاجن في الولايات المتحدة الماضي.





وسيتم تصنيع هذه السيارة في مصنع بويبلا في المكسيك، وتستهدف منافسة السيارات جيب كومباس، وكيا سيلتوس، ونيسان روج سبورت.





وتعتبر هذه السيارة مدمجة من سيارتها المدمجة تي روك التي تنتجها للسوق الأوروبية لتسويقها في أمريكا الشمالية.





ومن المفترض أن تكون السيارة الجديدة نسخة مطورة من السيارة تارو التي تبيعها في الصين، مع تسويقها في السوق الأمريكية باسم مختلف، مع إضافة بعض التعديلات، وتم الكشف عن أحدث إعلان تشويقي للسيارة المنتظرة عن استخدام خط مضئ بتكنولوجيا الصمام الضوئي الثنائي.





وتتميز السيارة بمحرك السيارة فلوكس فاجن جيتا وهو بسعة 1.4 لتر، ويتكون من 4 اسطوانات بقوة 147 حصان.



