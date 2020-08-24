AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة Yido Performance لتعديل السيارات الشهيرة عن انتهائها من تعديل السيارة فولكس فاجن جولف نسخةGTI Clubsport من حيث الأداء والشكل.


تعتبر السيارة جولف GTI Clubsport من فئة السيارات الهاتشباك الرياضية وقامت الشركة بإجراء تعديلات لها ووضع حزمة خارجية جديدة تتكون من اكصدام أمامي رياضي وزوائد جانبية جديدة ومشتت هواء خلفي.


ووضعت الشركة المعدلة للسيارة جولف لمسات باللونين الأسود والأحمر على شعار السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى طلاء استثنائي مكون من عدة ألوان ورسومات مختلفة وشعارات الرعاة، وبالتالي تتحول السيارة إلى لوحة فنية.


كما تم وضع جنوط ذهبية اللون مقاس 20 بوصة مخفية بشكل جزئي خلف الرفارف بسبب انخفاض الشاسيه بنسبة غير عادية كجزء من التعديل، إضافة إلى وضع نظام مكابح متطور مع كالبرات بـ 6 مكابس، ونظام تعليق هوائي قابل للتعديل ونظام عادم مع التحكم في الرفرفة من ريموس، بالإضافة إلى تغطية المقاعد الخلفية بألوان ورسومات مشابهة للهيكل الخارجي.


وأضافت الشركة المعدلة فى تعديلات الأداء للسيارة جولف شاحن توربو، ومبرد داخلي، وقناة تهوية مصنوعة من الكربون، وإعادة برمجة المحرك، لتصل الى 414 حصانا من القوة و 651 نيوتن-متر من عزم الدوران، أي ازدادت القوة بمقدار 286 حصان وازداد العزم بمقدار 380 نيوتن-متر عن الطراز الأساسي.

شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور
شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور
شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور
شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور
شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور
شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور
شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشكل جديد كليًا.. موعد انطلاق أودي Q3 وQ7 في السوق المصرية

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

تصميم تخيلي جديد لـ جولف R موديل 2021

جولف تكشف عن سياراتها GTI الرياضية الجديدة

تصميم تخيلي جديد لـ فولكس فاجن بولو الجيل السادس .. صور

تعديل جديد لـ مرسيدس x-class يخطف الأنفاس بشراسته.. صور

ترشيحاتنا

تامر أمين يهاجم مروان محسن: تيشيرت الأهلي تقيل عليك

نجم الزمالك السابق: وليد سليمان مؤذي ولكن طارق حامد لا يشبهه

أطالب بتحليل DNA.. زوج هالة صدقي يفجر مفاجأة على الهواء: أعترف بأولادي والفنانة ليست أمهم الحقيقية

المقاولون العرب يكشف موقف طاهر محمد طاهر من مباراة الزمالك

نشر صورة لها مع خطيبها .. عصام الحضرى يهنئ ابنته شاهنده على خطوبتها

العثور على قرود هندية عمرها 2000 عام في ميناء مصري قديم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جريئة.. ننشر أول صورة من خطوبة ابنة عصام الحضرى

شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور

أفضل 3 هواتف رائدة Flasghip في الكاميرا.. الأول مفاجأة.. صور