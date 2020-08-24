شاهد فولكس فاجن جولف بعد التعديل تحفة فنية.. صور

أعلنت شركة Yido Performance لتعديل السيارات الشهيرة عن انتهائها من تعديل السيارة فولكس فاجن جولف نسخةGTI Clubsport من حيث الأداء والشكل.





تعتبر السيارة جولف GTI Clubsport من فئة السيارات الهاتشباك الرياضية وقامت الشركة بإجراء تعديلات لها ووضع حزمة خارجية جديدة تتكون من اكصدام أمامي رياضي وزوائد جانبية جديدة ومشتت هواء خلفي.





ووضعت الشركة المعدلة للسيارة جولف لمسات باللونين الأسود والأحمر على شعار السيارة الأمامي والخلفي، بالإضافة إلى طلاء استثنائي مكون من عدة ألوان ورسومات مختلفة وشعارات الرعاة، وبالتالي تتحول السيارة إلى لوحة فنية.





كما تم وضع جنوط ذهبية اللون مقاس 20 بوصة مخفية بشكل جزئي خلف الرفارف بسبب انخفاض الشاسيه بنسبة غير عادية كجزء من التعديل، إضافة إلى وضع نظام مكابح متطور مع كالبرات بـ 6 مكابس، ونظام تعليق هوائي قابل للتعديل ونظام عادم مع التحكم في الرفرفة من ريموس، بالإضافة إلى تغطية المقاعد الخلفية بألوان ورسومات مشابهة للهيكل الخارجي.





وأضافت الشركة المعدلة فى تعديلات الأداء للسيارة جولف شاحن توربو، ومبرد داخلي، وقناة تهوية مصنوعة من الكربون، وإعادة برمجة المحرك، لتصل الى 414 حصانا من القوة و 651 نيوتن-متر من عزم الدوران، أي ازدادت القوة بمقدار 286 حصان وازداد العزم بمقدار 380 نيوتن-متر عن الطراز الأساسي.