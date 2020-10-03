AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من ساديو ماني بعد إصابته بـ كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:11 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
Advertisements
إسماعيل محمود
علق السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي على تشخيصه بالإصابة بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد أعلن إصابة لاعبه ساديو ماني بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر ماني رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام جاء فيها:" مرحبًا، لقد شُخصت بالإصابة بـ فيروس كورونا لكنني بخير ولم تظهر عليً أي أعراض للمرض، سأبدأ فترة العزل المنزلي والتعافي سريعًا.

وأضاف:" كن حريصًا على أن تبقى آمنًا، وأن تتبع القواعد لتحمي نفسك والأشخاص الذي تحبهم حتى تتجنب موجة ثانية من فيروس كورونا تنتشر في العالم كله."

واختتم قائلًا:" سأعود أقوى من قبل، سنتخطى ذلك معًا."

وأصبح ماني ثاني المصابين بفيروس كورونا في ليفربول بعد الإسباني تياجو ألكانتارا الذي تم تشخيصه الأسبوع الماضي.
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يستعرض مهاراته خلال تدريبات ليفربول

ليفربول يحسم صفقة تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ

تياجو الكانتارا يوقع على عقود انضمامه لـ ليفربول 4 سنوات

تياجو ألكانتارا ينضم لـ ليفربول رسميًا

أول تعليق من تياجو ألكانتارا بعد انضمامه لـ ليفربول

ليفربول يواصل تدعيماته ويقترب من ضم جناح ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أخبار الأهلي.. الوداد المغربي يصارع الأحمر على ضم يوسف البلايلي.. ورينيه فايلر يغازل جماهير الأهلي بعد الرحيل عن النادي

بعد طعنهما ضد بعض.. القضاء الإدارى يستبعد شقيقين من انتخابات النواب

«تراي ماتش» في مران الأهلي .. وتوجيهات خاصة للاعبين من موسيماني

علقة من السقا لـ أحمد فهمي على الهواء.. تفاصيل

بهدف صاروخي.. الإسماعيلي يخطف نقطة ثمينة في الوقت القاتل أمام سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملاك سيارات دودج غير راضين عن سياراتهم بسبب عيوب الصناعة

أسوأ يوم في حياتها.. عريس يتخلى عن عروسه يوم زفافهما

طريقة عمل كيكة الجوافة .. خطوة بخطوة