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أخبار العالم

أتمنى له الشفاء العاجل.. زعيم كوريا الشمالية يعلق على إصابة ترامب بكورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 12:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعرب زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، عن تمنيه بالشفاء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا. 

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم قوله: "نتمنى الشفاء للرئيس الأمريكي في أسرع وقت".

ومنذ قليل، توجه ترامب بخطاب مصور نشره حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، للأمريكيين بالشكر.

وقال ترامب: "في الفيديو: "أشكر الجميع على دعمكم القوي، سينقلوني إلى مستشفى والتر ريد العسكري". 

وأضاف: "أنا بصحة جيدة، والسيدة الأولى أيضًا بصحة جيدة".

ومنذ قليل، أكد مسئول أمريكي أن ترامب ينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني من أعراض خفيفة، ويعمل طوال اليوم.

وأشار إلى أنه وبدافع الحذر الشديد، وبناءا على توصية طبيبه وخبرائه الطبيين، سيعمل الرئيس من المكاتب الرئاسية في "والتر ريد" خلال الأيام القليلة المقبلة.
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