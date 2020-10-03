مواصفات هيونداي سوناتا 2021 الرياضية الجديدة.. صور

كشفت شركة هيونداي عملاق السيارات الكورية عن سيارتها سوناتا إن لاين الرياضية 2021 ، ولكنها حافظت على المواصفات المثالية في طي الكتمان
كما عرضت هيونداي الكثير من الصور الرسمية لسيارة السيدان الرياضية ، حيث تأتي واجهة إن لاين الجديدة مع واجهة امامية ومصد جديد مع مادخل هواء سوداء ، وشبكة أمامية منخفضة .
وقامت هيونداي بتزويد سوناتا إن لاين بعجلات قياس 19 بوصة باللونين الفضي ، والأسود ، كما أضافت الكثير من التغييرات للواجهة الخلفية كذلك الحال
واضافت هيونداي الكثير من التعديلات في المقصورة ، وتتضمن تطريز n line ، باللون الاحمر على عجلة القيادة ، والمقاعد الرياضية ، وتطعيمات مختلفة من الكروم الداكن ونظام صوت وأنماط قيادة مختلفة.
ومن المتوقع أن تأتي إن لاين بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان ، 311 رطلا من عزم الدوران ، حيث يعتبر نفس محرك كيا K5 GT الذي يقترن بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات متصل بالعجلات الأمامية.
يذكر ان استطاعت هيونداي أن تتصدر مبيعات السيارات الملاكي في مصر منذ يناير 2020 وذلم وفقا لتقرير الاميك حيث ، باعت هيونداي مايقرب من 10 آلاف سيارة تقريبا في تلك الفترة بحصة تقترب من 11 % .
كما عرضت هيونداي الكثير من الصور الرسمية لسيارة السيدان الرياضية ، حيث تأتي واجهة إن لاين الجديدة مع واجهة امامية ومصد جديد مع مادخل هواء سوداء ، وشبكة أمامية منخفضة .
وقامت هيونداي بتزويد سوناتا إن لاين بعجلات قياس 19 بوصة باللونين الفضي ، والأسود ، كما أضافت الكثير من التغييرات للواجهة الخلفية كذلك الحال
واضافت هيونداي الكثير من التعديلات في المقصورة ، وتتضمن تطريز n line ، باللون الاحمر على عجلة القيادة ، والمقاعد الرياضية ، وتطعيمات مختلفة من الكروم الداكن ونظام صوت وأنماط قيادة مختلفة.
ومن المتوقع أن تأتي إن لاين بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2.5 لتر بقوة 290 حصان ، 311 رطلا من عزم الدوران ، حيث يعتبر نفس محرك كيا K5 GT الذي يقترن بناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات متصل بالعجلات الأمامية.
يذكر ان استطاعت هيونداي أن تتصدر مبيعات السيارات الملاكي في مصر منذ يناير 2020 وذلم وفقا لتقرير الاميك حيث ، باعت هيونداي مايقرب من 10 آلاف سيارة تقريبا في تلك الفترة بحصة تقترب من 11 % .
ونجحت عملاق السيارات الكورية في تجاوز مبيعات تويوتا بعدما تصدرت تويوتا المبيعات للسيارات الملاكي لفترة من الوقت ، وذلل في ظل الغاء الجمارك على طرازات كورولا وهاي أيس.