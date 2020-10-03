مواصفات هيونداي سوناتا 2021 الرياضية الجديدة.. صور

ونجحت عملاق السيارات الكورية في تجاوز مبيعات تويوتا بعدما تصدرت تويوتا المبيعات للسيارات الملاكي لفترة من الوقت ، وذلل في ظل الغاء الجمارك على طرازات كورولا وهاي أيس.























