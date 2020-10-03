هل يجوز الصلاة بالمكياج في ليلة الزفاف أو في أي يوم آخر؟

هل يجوز الصلاة بالمكياج في ليلة الزفاف أو حتى بشكل عام ؟، لعله من الأمور التي تهم الكثير من النساء، اللاتي يضعن المكياج خارج المنزل في العمل ويضطررن لقضاء ساعات طويلة فيه، فيتعرضن لمثل هذه المواقف، فضلًا عن تلك العروس التي تزينت يوم زفافها وحان وقت الصلاة، ولا يمكنها نزع زينتها، الأمر الذي يطرح سؤالا مفاده في ليلة الزفاف أو حتى بشكل عام ؟ بل ويضفي إليه أهمية كبيرة، حيث تتعلق المسألة بالصلاة ، ثاني أركان الإسلام، وما إن كان وضع المكياج يبطل الصلاة أو حتى يؤثر على صحتها. هل يجوز الصلاة بالمكياج في ليلة الزفاف أو حتى بشكل عام ؟ بل ويضفي إليه أهمية كبيرة، حيث تتعلق المسألة بالصلاة ، ثاني أركان الإسلام، وما إن كان وضع المكياج يبطل الصلاة أو حتى يؤثر على صحتها.





هل يجوز الصلاة بالمكياج

هل يجوز الصلاة بالمكياج ؟، ففيه ورد أن التزين لا يقدح في صحة الصلاة، أي أن تزين المرأة ووضع المكياج والصلاة به لا يبطلها، لذا يجوز صلاة المرأة بالمكياج ولا حرج فى ذلك، فإذا توضأت المرأة ثم وضعت المكياج على وجهها، فلا يضرها ذلك بشيء، ولا يؤثر على وضوئها ولا صلاتها، ما لم يكن نجسًا، وصلاتها في هذه الحالة تكون جائزة وصحيحة.





هل يجوز الصلاة بالمكياج ؟، وجاء أن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.





هل يجوز الوضوء بالمكياج

هل يجوز الوضوء بالمكياج ؟، ورد أن هناك مجموعة من الشروط ينبغي أن تتوافر لصحة الصلاة، وغياب أحد الشروط يؤثر في صحة الصلاة بل وقد يُبطلها، من الشروط اللازمة لصحة الصلاة؛ الوضوء، فهو شرط أساسي، وطهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة، وقد قال العلماء إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوءها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.





هل يجوز الوضوء بالمكياج ؟ ، وأفادوا بأن وضع المكياج بعد الوضوء ليس فيه حرج ولكن وضعه قبل الوضوء لا يصح فقد يكون له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة، أمَّا إذا وضعت المكياج بعد أن توضَّأت وبقِيت محافظة على وضوئها، فتصلِّي به ما شاءت من الصلوات ما دام وضوءها لم ينتقض.









حكم الصلاة بالمكياج

حكم الصلاة بالمكياج ، فجاء أنه يجوز الصلاة بمكياج خفيف، ولا مانع من ذلك ، مؤكدًا: « وضع المكياج للمرأة بعد الوضوء؛ لاحرج فيه، ووضوؤها وصلاتها صحيحة»، و العلماء قالوا إنه إذا وضعت المرأةُ المكياج وهي غير متوضِّئة، أو انتقض وضوؤها والمكياج على وجْهِها، وكان من النَّوع المانع من وصول الماء إلى البشرة، فالواجب إزالتُه حتَّى يصحَّ الوضوء.



هل الصلاة بالمكياج حرام ؟ هل الصلاة بالمكياج حرام ؟، ففيه ورد أنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب.

هل الصلاة بالمكياج حرام ؟، وجاء فيه أنه فى حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.





هل يجوز قراءة القرآن بالمكياج

هل يجوز قراءة القرآن بالمكياج ، ففيه ذهب العلماء إلى أنه من شروط صحة الصلاة أن يكون الإنسان على طهارة كاملة فلو أن المرأة توضأت وتتطهرت ثم تزينت فيجوز لها ان تصلى لأنها متطهرة، لأنها أدت ما عليها من شروط صحة الصلاة فلا يجب عليها غير ذلك ، و إذا كانت المرأة متزينة فلا مانع من أن تقرأ القرآن ولا مانع ان تصلى وهى متزينة فكل هذا جائز ولا شئ فيه .





ما حكم صلاة المرأة بالمكياج وطلاء الأظافر؟

للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب، والملابس الجميلة، والمكياج إذا كان نظيفًا طاهرًا ليس به نجاسة فلا حرج في ذلك، ولها أن تصلي كذلك إن كان ذلك لا يؤثر على الخشوع وعلى الإقبال على الله عز وجل.



