درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3-10-2020 بمحافظات مصر.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 3- 10- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.





أما الرياح فهي معتدلة، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة العظمى 32 والصغرى 23





الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21





مطروح العظمى 28 والصغرى 20





دمياط العظمى 28 والصغرى 25





بورسعيد العظمى 29 والصغرى 25





الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 21





السويس العظمى 33 والصغرى 23





العريش العظمى 30 والصغرى 23





رفح العظمى 30 والصغرى 22





طابا العظمى 32 والصغرى 22



