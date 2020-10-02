AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2-10-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 08:08 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2- 10- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد. 

أما الرياح فهي معتدلة، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أيضا أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 23 والعظمى 32

الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 29

مطروح الصغرى 21 والعظمى 29

شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 32

دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32

بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30

السلوم الصغرى 24 والعظمى 30

سيوة الصغرى 23 والعظمى 34

بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30

دمياط الصغرى 25 والعظمى 29

الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33

الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

السويس الصغرى 24 والعظمى 33


Advertisements

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-7-2020 في محافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 25 - 7 - 2020 في المحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26- 7 -2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 14-8-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 24-8-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 4-9-2020 بمحافظات مصر

ترشيحاتنا

شاهد.. مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بعزل نتنياهو

إصابة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

وفاة إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي بعد حرقها أثناء بثها فيديو .. صور

ها إيه تانى.. محمد علي رزق ينشر صورة مع محيي إسماعيل

في ذكرى ميلاد ماجدة الخطيب .. معلومات لا تعرفها عنها

مرتضى منصور يوقع عقوبة على فرجاني ساسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ابتكر الفراعنة أول جهاز تهوية وتكييف عرفه التاريخ؟.. الإجابة داخل الهرم الأكبر

بمناسبة يومها العالمي.. جولة في أفضل مدن العالم لمحبي وعشاق القهوة

علقة ساخنة.. سائق تاكسي ينهال بالضرب على راكبة بسبب موبايل