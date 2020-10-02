درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2-10-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2- 10- 2020، في القاهرة والمحافظات.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
أما الرياح فهي معتدلة، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .
ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.
كما يتوقع الخبراء أيضا أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة الصغرى 23 والعظمى 32
الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 29
مطروح الصغرى 21 والعظمى 29
شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 32
دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32
بلطيم الصغرى 24 والعظمى 30
السلوم الصغرى 24 والعظمى 30
سيوة الصغرى 23 والعظمى 34
بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 30
دمياط الصغرى 25 والعظمى 29
الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 33
الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34
السويس الصغرى 24 والعظمى 33