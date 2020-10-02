درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 2-10-2020 بمحافظات مصر

أما الرياح فهي معتدلة، كما يسود طقس حار على جنوب سيناء، والرياح نشطة على بعض المناطق، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة .





ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد.





كما يتوقع الخبراء أيضا أن يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



