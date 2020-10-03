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برلمان

برلماني: مشروع مرابط مصر عودة للحفاظ على كنوزنا من الخيول

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:21 ص
مشروع مرابط مصر
مشروع مرابط مصر
فريدة محمد
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية أن إطلاق مشروع مرابط مصر لاستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول يؤكد عودة الحفاظ على كنوزنا المصرية، حيث إن الخيول المصرية هي أجمل الخيول العربية، وأن جميع الخيول العربية المنتشرة في الدول العربية والأجنبية مصرية الأصل، وأن أوروبا تستورد الخيول العربية من مصر.

وأشار النائب إلى أن مصر دولة رائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة، حيث إنّ المنظمة الدولية للحصان العربي أُنشئت عام 1968، على السجل المصري، حين لم يكن هناك سجلات منتظمة للخيول العربية سوى في 5 دول بالعالم، وهي مصر وروسيا وفرنسا وبولندا وإسبانيا.

وذكر أن تاريخ تربية الخيول العربية في مصر يعود إلى القرن التاسع عشر، حين كانت مصر من أغنى الدول العربية، وقد اشترى المصريون في ذلك الوقت الكثير من الخيول العربية الأصيلة.

وأضاف أن الحصان المصري، يُعدّ من أغلى وأنقى الخيول، فالسلالة المصرية معروفة عالميا، حيث أن مصر اهتمت على مدار تاريخها برياضات الخيول، وكانت السباقات أحد أهم الرياضات التي يُقبل على متابعتها المصريون، وكان لها أماكن خاصة.

وقد أنشأت الحكومة المصرية أول قومسيون للخيل عام 1892 نظرا لحاجتها المستمرة لعدد من الخيول الجيدة، ويوجد عدد كبير من مزارع الخيول الخاصة، خاصة أن تربيتها تعدّ أحد الاستثمارات المهمة في البلد وأن اهتمام الرئيس السيسي بهذا المشروع ومن ثم الحكومة يؤكد إدراكنا لكنوزنا وكيفية الحفاظ عليها.
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