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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 أكتوبر 2020

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفواكه اليوم، في سوق العبور لتجارة الجملة وخاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة. 


وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.


وتراوح كيلو البطاطس بين 2 و3.7 جنيه والبصل من 3.75 إلى 5.25 جنيه، والكوسة من 3 إلى 6.50 جنيه.


وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 10 و16 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 6.50 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 3 إلى 5.50 جنيه. 

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى من 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3.50لـ6.50 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية بسعر 16 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و16 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 25 إلى 27 جنيها وسعر ورق العنب البلدي من 10 إلى 15 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 1 و2.50 جنيه والباذنجان البلدي من 1.50  إلى 3.75 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وتراوح سعر البرتقال البلدى من 4 إلى 6 جنيهات والجريب فروت بسعر 5 جنيهات والعنب البناتي الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر بسعر 7 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها، والكانتلوب من 4 إلى 6 جنيهات.. والبلح الرملى بـ 7 جنيهات والبلح السيوى بـ 20 جنيها والمانجو عويسى بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية بسعر 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها والتين البرشومى بسعر 9 جنيهات، الجوافة 5 جنيهات، والرمان بسعر 4 جنيهات.

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