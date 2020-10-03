أكبر من نصف متحف التحرير.. وزير السياحة يكشف تفاصيل افتتاح قاعتين من متحف شرم الشيخ الشهر الحالي

وتابع: "إحنا جاهزين لإفتتاح قاعتين بالمتحف فى أكتوبر الحالي، على مساحة 5000 متر مربع وهو مايماثل نصف متحف التحرير"، لافتا إلى أنه رفض تصوير المتحف الأن حتى تكون هناك مفاجأة عند افتتاحه، متمنيا أن يساعد المتحف شرم الشيخ فى زيادة قدرتها التنافسية مع غيرها، مثلما تم فتح متحف الغردقة بالعام الماضى.

من جانبها أكدت شرين الهواري الخبيرة السياحية بشرم الشيخ أن المتحف سوف يضيف نوع جديد من الثقافة التي يعشقها السياح الاغنياء في اوروبا وكل دول العالم، مقترحة أن تتم تنظيم حملة ترويج ودعاية لذلك المتحف قبل افتتاحه.

يشار إلى أن أعمال إنشاء هذا المتحف العملاق استمرت ل اكثر من ١٠ سنوات منذ ٢٠٠٩ ثم توقف العمل بضع سنوات عقب ثورتي يناير ويونيو ليتم إنجازه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتحف يقع بعد مسجد السلام في طريق السلام ومطار شرم الشيخ.



