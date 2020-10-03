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رياضة

بعد إصابة مانى بكورونا.. صحفي إنجليزي يطمئن المصريين بشأن حالة محمد صلاح

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
محمد صلاح وساديو
محمد صلاح وساديو ماني
محمد السعيد
طمأن مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو الجماهير المصرية بشأن حالة النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز.

كان نادي ليفربول أعلن أمس، الجمعة، إصابة ساديو ماني " أحد أصدقاء صلاح المقربين داخل الريدز" بفيروس كورونا كوفيد 19".


وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد:" ساديو ماني سيعود إلى تدريبات ليفربول خلال 10 أيام، ويتم عمل فحوصات كورونا للاعبين طوال الوقت".

وتابع:" محمد صلاح بحالة جيدة، وشارك في تدريبات ليفربول، أمس، الجمعة".

يذكر أن الحساب الرسمي للبريمرليج، اختار أمس، الجمعة، هدف محمد صلاح الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد.

وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله " هاتريك".

وينافس صلاح على جائزة أفضل هدف كلا من أوباميانج " آرسنال" ورياض محرز " مانشستر سيتي" ، وريس جيمس " تشيلسي"، وبيريرا " وست بروميتش" وجيمس ماديسون " ليستر سيتي" وراشفورد " مانشستر يونايتد، وجاك هاريسون " ليدز يونايتد".

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي " بريميرليج" برصيد 3 أهداف.

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، خلف ليستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا، غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


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