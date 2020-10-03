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أخبار العالم

بعد إصابة ترامب بـ كورونا.. إسرائيل تفضل جو بايدن لهذه الأسباب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 11:47 ص
جو بايدن
جو بايدن
سمر صالح
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم السبت مقالًا للكاتب "ياكي ديان" الذي شغل منصب القنصل العام في لوس أنجلوس، والمستشار السياسي في واشنطن، ورئيس ديوان وزيري خارجية تل أبيب حول تفضيل إسرائيل لمرشح الرئاسة الأمريكية جو بايدن وذلك عقب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

وقال "ياكي ديان" إن اختيار مرشح الديمقراطيين جو بايدن سيعزز الروابط الفضفاضة مع الحزب الديمقراطي وإسرائيل، ويعيد تل أبيب إلى الإجماع السياسي الأمريكي ويساعد أيضًا في تقريب يهود أمريكا من إسرائيل.

وأفاد الكاتب الإسرائيلي أن الانتخابات الأمريكية ستجرى في غضون 30 يومًا، وقد بدأ العديد من الأمريكيين بالفعل بالتصويت، وأرسل حوالى مليوني شخص أصواتهم بالبريد، وسيقوم آخرون بذلك قبل يوم التصويت الرسمي، المقرر فى 3 القادم نوفمبر.

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أعظم صديق لـ إسرائيل، وتمثل السنوات الأربع الماضية فترة ممتازًا لـ إسرائيل فمن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وأقام سلامًا مفتوحًا مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والانسحاب من الاتفاقية النووية مع إيران، ودعم إسرائيل في الأمم المتحدة في كل قضية، وأكثر من ذلك. 

وأوضح "ديان" أن انتخاب المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن لن يكون أقل فائدة لإسرائيل من انتخاب ترامب وربما أكثر. لأن السناتور الديمقراطي دعم العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل ممتاز، من دعمه للمساعدة الأمنية لتل ابيب، والتعاون الاقتصادي والعلمي، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وغيرها من القضايا الأساسية بالنسبة لـ إسرائيل. 

وأردف أن بايدن أعلن أنه في حالة انتخابه، سيترك السفارة في القدس فهو الأكثر تصميمًا على دعمه لإسرائيل من بين جميع المرشحين الديمقراطيين. 
 
وأكد أن بايدن كان ولا يزال صديقا شخصيا لكل من رؤساء الوزراء فى تل ابيب منذ أيام جولدا مائير حتى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، رغم أنه لا يتفق معه في بعض القضايا.

وقال الكاتب إن قوة إسرائيل في الولايات المتحدة تتمثل في دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لـ إسرائيل. 
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