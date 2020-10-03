وزير الآثار يفتح تابوتا أثريا أمام وسائل الإعلام.. تفاصيل كشف أثري جديد في سقارة

أعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عن اكتشاف ٥٩ تابوتا اثريا جديدا ، بمنطقة اثار سقارة ، لكهنة والعمال .





قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه سيتم الإعلان عن مفاجأة كبيرة خلال الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة والذي يتضمن الإعلان عن ٥٩ تابوتا أثريا مغلقا داخل آبار الدفن.





وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أكبر كشف اثري لعام 2002 بحضور الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والعديد من نجوم الفن و السفراء مشيرا إلى أن الكشف الأثري لم ينته بعد.

أشارالوزيرإلى أنه جاري استمرارا لأعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار بمنطقة آثار سقارة والتي أسفرت الاسبوع الماضي الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من ٢٧ تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما.



