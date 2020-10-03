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أخبار البلد

بعد الإعلان عن توابيت سقارة.. خبير أثري: الاكتشافات الجديدة قد تعيد السياحة لسابق عهدها

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:21 م
كشف سقارة
كشف سقارة
قسم الأخبار
أكد د.الحسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية أن كل الكشوفات الأثرية التي حدثت في الفترة الأخيرة ساهمت في زيادة القيمة المصرية والبعد السياحي ولفتت نظر الأجانب تجاه الآثار المصرية, نظرًا لجهود وزارة السياحة والآثار منذ عام 2017-2018 التى أخذت على عاتقها مسئولية الكشوفات الآثرية الجديدة وعمليات تعقيم وترميم الآثار بهدف ترويج السياحة.
واستعرض عبد البصير فى تصريحات لـ " صدى البلد " العائد الاقتصادي للسياحة  في مصر قبل ثورة 2011 حيث كانت تستقبل 13 مليار دولار بالإضافة إلى استقبال 13 مليون سائح، لافتا إلى أن هذه الاكتشافات قد تفتح الباب لعودة السياحة لسابق عهدها.

وحول المردود الايجابي للكشف الآثري الجديد في منطقة سقارة والذي وصفته الوزارة بـ " الأضخم " قال مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية أنه منذ الإعلان عنه تصدر عناوين الأخبار والنشرات و محطات التليفزيونية مما يزيد من أهميته، مشيرا إلى أن الاكتشاف الأثري سيحفز السائحين علي زيارة مصر بشكل أكبر خاصة عند فتح هذه المواقع للزيارة، ومن جانب آخر ستساهم في زيادة الدخل الخاص لوزارة السياحة والاثار  والمساهمة في زيادة سحر الشغف والولع بمصر الموجود  منذ أيام الإغريق القدماء الي الآن
وحول مقترحاته لترويج السياحة في مصر، قال الخبير الأُثري ان المعارض الاثرية في الخارج مهمة جدا لانها ستساهم في لفت النظر للاثار المصرية و بالتالي فإن زوار تلك المعارض في الخارج سيتطلعون لزيارة مصر خاصة مع استقرار الأوضاع بالبلاد منذ تولي الرئيس السيسي مشيد باهتمام الرئيس السيسي بالمتحف الكبير والعديد من المشروعات الاثرية بصورة لم تحدث في عهد أي رئيس سابق ما يعطي دعما كبيرا لقطاع السياحة وملف  الاثار داخل مصر وخارجها.

وكشفت وزارة السياحة والآثار اليوم عن أكبر كشف أثري لعام 2002 بحضور الدكتور أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والعديد من نجوم الفن و السفراء الأجانب. 

وأعلن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار عن اكتشاف ٥٩ تابوتا اثريا جديدا ، بمنطقة اثار سقارة  . 

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