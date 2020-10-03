الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم مصري" لربط المصريين المقيمين بالخارج بوطنهم.. فيديو

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن اللغة العربية لغة قيمة جدا، ولابد أننا نعمل جاهدين عليها نظرا لأن الهوية المصرية تحتاج أنه في هذه الحرب التي تمر بها الدولة من حروب سياسية واقتصادية وسياحية وحرب إشاعات، إلي تقوية أبنائنا على الانتماء والولاء للدولة.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال حوارها في برنامج"صباحك مصري" المذاع علي فضائية" إم بي سي مصر 2"، أن يجب على الدولة أن تضع في قلوب المصريين المقيمين بالخارج الثقافة واللغة المصرية ، حتي نستطيع تحصينهم ضد أي أفكار تكفيرية أو مضادة الإتجاهات الدولة.





ومن جانبها أشار أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الإعلام هو الأداة الرئيسية التي تساعد على إرسال المعني التي تريد إرسالها لجميع الأطراف، سواء داخل مصر أو خارجها، لافتا إلي أن فكرة التعاون في هذه المبادرة، جزء مهم جدا من بناء الهوية المصرية مع ربطها بالأصول الموجودة بمصر على الأجيال الحالية وما بعدها.





وأكدت داليا محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة لمبادرة"اتكلم مصري"، أن يوجد تطبيق يخص مراحل سنية مختلفة، محاولين وصول أهم مهارات اللغة وهي الاستماع والقراءة والكتابة لهم.





وأوضح مصطفى زمزم، عضو مجلس أمناء"مصر تستطيع"، أن الهدف الرئيسي هو التواصل مع العلماء المصريين بالخارج، مشيرا إلي أن سوف يتم التواصل مع الجيل الثاني والثالث من "مصر تستطيع"، ربط كل المشروعات والعلم والدرسات الذين قاموا بها المصريين في الخارج بالمشروعات القومية داخل مصر.



