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محافظات

ضمن مبادرة عينيك فى عينيا.. إجراء 29 عملية جراحية لمرضى العيون بالبحيرة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:47 م
صدى البلد
أسماء الجنبيهى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار عمل مبادرة "عنيك في عنينا" بمحافظة البحيرة والتي تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بمدن وقرى المحافظة لمكافحة مسببات العمى والكشف عن أمراض العيون للمرضى الغير القادرين وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعلان مصر خالية من مسببات العمى 2020 م .

  
من جانبه أشار الدكتور محمد عبدالجليل مدير ادارة المشروعات بصناع الخير ، إلى أن المؤسسة ومن خلال مبادرتها عنيك فى عنيا قامت باجراء 29 عملية حول لاطفال من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ، حيث يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية ، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ، لافتًا أنه تم تقديم العلاج الدوائي المطلوب وعمل النظارات الطبية وإجراء الجراحات اللازمة بالمجان تخفيفًا عن كاهل المرضى .

وأشاد محافظ البحيرة، بتلك الاعمال التي تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا على توفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة تلك الأسر.

يذكر أن أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه فى إطار متابعه فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى ، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح " آمنه"، أنه تم فحص  32560مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة ، مثل مرض السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة،  على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.

من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبيه من خلال 164 موقع بوحدات و مراكز صحة الأسرة بالإضافة إلي 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات و مراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر ، لافتا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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ضمن مبادرة عينيك فى عينيا.. إجراء 29 عملية جراحية لمرضى العيون بالبحيرة
ضمن مبادرة عينيك فى عينيا.. إجراء 29 عملية جراحية لمرضى العيون بالبحيرة
ضمن مبادرة عينيك فى عينيا.. إجراء 29 عملية جراحية لمرضى العيون بالبحيرة
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