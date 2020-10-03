ميار شريف في القاهرة الليلة.. ووالدتها تكشف سبب الزيارة.. فيديو

قالت أمال ثابت، والدة ميار شريف لاعبة التنس المصرية، إن ما وصلت إليه منار جاء نتيجة تعب منها ومن قبل عائلتها بالكامل، متابعة "ميار وشقيقتها بدأتا التمرين منذ الصغر".





وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، ميار بدأت التدريب منذ سن الرابعة، ومن ثم سارت في خطوات ثابتة حتى شاركت في البطولات الإفريقية والعالمية.





وتابعت: ميار وصلت إلى الترتيب الـ 55 في أوروبا، كما حصلت على بطولة السيدات المقامة في شرم الشيخ عام 2012.





وأكملت: ميار شاركت في دوري الجامعات في أمريكا ثم انتقلت إلى إسبانيا، مشيرة إلى أن ميار درست الطب الرياضي في أمريكا بناء على رغبتها.



