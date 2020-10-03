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مرأة

روشتة لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته من فيروس كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
آلاء حسن
أعلن الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب عن إيجابية نتيجة اختبارهما لـ COVID-19 في وقت مبكر من صباح الجمعة، وظهرت عليهما أعراض خفيفة لكنهم كانوا على ما يرام.

ووفقًا لموقع health line، على الرغم من أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصابون بـ COVID-19 سيكون لديهم أعراض خفيفة يمكن علاجها في المنزل بالراحة، والأسيتامينوفين، والسوائل، فإن نسبة أقل ولكن كبيرة من الناس ستختبر مرضًا أكثر خطورة، ويحتمل أن يهدد الحياة ويتطلب الاستشفاء ودعم التنفس ولا يوجد علاج أو لقاح لـ COVID-19.

يمكن أن يساعد دواءان - ريمسفير مضاد للفيروسات وديكساميثازون كورتيكوستيرويد - في تقليل المدة ومعدل الوفيات، لكنهما ليسا علاجين.

وقال الدكتور ماثيو هاينز، طبيب مستشفى في توكسون ، أريزونا ، والذي ساعد في تنسيق استجابة إيبولا في ظل إدارة أوباما: "لا نريد أن يصاب أي شخص بهذا المرض الرهيب لأنه ليس هناك فرصة كبيرة ولكنها بالتأكيد فرصة كبيرة ولكنها صغيرة في المائة". 

ولا يعرف فيروس كورونا حدودًا، ويمكن لأي شخص أن يصاب به لأن انتقاله من شخص إلى آخر يعتمد على الرذاذ التنفسي.

ويمكن علاجه بنفس الطريقة التي تعالج بها الأنفلونزا أو نزلات البرد: تناول عقار اسيتامينوفين (تايلينول) لعلاج الحمى والأوجاع والآلام وحافظ على رطوبتك.

وقد يُعطى المرضى ديكساميثازون، وهو كورتيكوستيرويد يُظهر أنه يخفض معدل الوفيات لدى الأشخاص الذين يتلقون التهوية الميكانيكية أو دعم الأكسجين إذا زادت حدة الأعراض. 
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