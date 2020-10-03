AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تركيا ضلع رئيسي في إشعال الحرب..أرمينيا: أذربيجان تضربنا بدعم أردوغان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 03:59 م
أردوغان يذكي حرب
أردوغان يذكي حرب كاراباخ
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الخارجية في أرمينيا أن أذربيجان تتجاهل الدعوات الدولية لحل النزاع سلميًا، في خطوة تشي بمزيد من التصعيد والصراع الكبير، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.


أضافت خارجية أرمينيا، إن أذربيجان تواصل هجماتها العسكرية على كاراباخ بدعم من تركيا، معتبرة بذلك ضلع رئيسي في إشعال الحرب بالمنطقة، التي راح ضحيتها إلى الآن مئات القتلى والجرحى من الطرفين.


أعلن إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، قتل العشرات خلال القتال الدائر في الإقليم، وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكرت مصادر بين مقاتلي ناجورونو كاراباخ،  مقتل 51 جنديا أرمينيًا في مواجهات جديدة مع جيش أذربيجان.

وقبلها بساعات قليلة، أعلنت الحكومة الأرمينية، اندلاع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو كاراباخ بعد هجوم لجيش أذربيجان.

وتواصلت المعارك بين القوات الأرمنية والأذربيجانية حول إقليم ناجورنو كاراباخ، خلال الساعات الماضية، حيث يزعم الطرفان أنهما ألحقا خسائر فادحة ببعضهما البعض.

والأحد الماضي اندلعت أعنف اشتباكات بين القوات الأرمنية والأذربيجانية منذ سنوات بشأن إقليم ناجورني كاراباخ، وتأكد مقتل نحو 130 شخصا بينما يتواصل القتال العنيف لليوم السابع على التوالي.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن نشر مقاتلين  في ناجورني كاراباخ يعد تطورًا "جديدًا خطيرًا".

وجددت روسيا والغرب الدعوات إلى وقف القتال في الجيب الانفصالي.

 ودعا بوتين وماكرون وترامب إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" في بيان الخميس الماضي، وحضوا الطرفين على الالتزام بالمحادثات. 

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطلب فرنسي أوروبي فوري لوقف القتال بين دولتين

تصب الزيت على النار.. تركيا تكشف موقفها من المعارك بين أذربيجان وأرمينيا

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

الصين وروسيا يحثان أرمينيا وأذربيجان على الهدوء وضبط النفس

أرمينيا تهدد بضرب أذربيجان بصواريخ إسكندر بسبب الدعم التركي

نكبة عسكرية في أذربيجان.. 200 قتيل.. وقلق ألماني

ترشيحاتنا

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

عبير فؤاد تكشف عن تاريخ ظهور علاج كورونا وأبرز توقعات الربع الأخير من 2020

مكوينا يرفض الانتقال لتدريب الأهلي مع موسيماني ويفضل البقاء في صن داونز

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

إعلان مهم من هيئة قضايا الدولة لخريجي جامعتي الزقازيق وطنطا

أعراض مفاجئة علامة على إصابتك بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة