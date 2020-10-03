من السخرية حتى الإصابة.. تفاصيل إصابة دونالد ترامب بفيروس كورونا

أعلن الرئيس دونالد ترامب إصابته بفيروس كورونا هو والسيدة الاولى ميلانيا ترامب عبر تغريدة على على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "الليلة ، أثبتت أنا وFLOTUS إصابتنا بـ COVID-19 وسنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور وسوف نتجاوز هذا معا " .





وأصدر جود ديري ، نائب مساعد الرئيس ، مذكرة من طبيب الرئيس ، الدكتور شون بكونلي ، إلى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني ، تؤكد التشخيص بعد ذلك بوقت قصير.





وكتب كونلي: "كن مطمئنًا ، أتوقع أن يواصل الرئيس تنفيذ مهامه دون انقطاع أثناء التعافي ، وسأطلعكم على أي تطورات مستقبلية".





وأعلن السكرتير الصحفي لنائب الرئيس مايك بنس ، ديفين أومالي ، أنه تم اختباره هو وزوجته بحثًا عن فيروس كورونا في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة وأظهرت نتائج سلبية للفيروس.





وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس بينس والسيدة الثانية سلبية لـ COVID-19، نائب الرئيس بنس لا يزال في صحة جيدة ويتمنى التوفيق لترامب في الشفاء، والرئيس وابنه البالغ من العمر 14 عاما بارون ترامب، جاءت سلبية لفيروس.









وأوضح الدكتور نيخيل بهياني ، طبيب الأمراض المعدية في تكساس هيلث ريسورسز ، أن الرئيس ترامب معرض بشكل خاص لخطر الإصابة بـ COVID-19 الشديد بسبب عمره وحالته البدنية.





ووفقا لموقع healthline، قال بهااني إنه مثل أي شخص آخر ، أي شخص يزيد عمره عن 65 عامًا ، يعاني من السمنة ، فبالتأكيد عوامل الخطر أعلى بكثير بالنسبة لـ COVID".





وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في مايو أن أحد الأجهزة الرئيسية التي استخدمها البيت الأبيض لاختبار فيروس كورونا يمكن أن ينتج نتيجة في أقل من 15 دقيقة ، ولكن وجد في إحدى الدراسات أنه ليس دقيقًا بشكل خاص.





و لم يتم الإدلاء بأي بيان حتى الآن بشأن الاختبار الذي تم استخدامه لتشخيص الرئيس ترامب وسيحتاج للمراقبة عن كثب خلال الـ 14 يومًا القادمة ، لكنه أكد ، خلال اليومين المقبلين سيكون من المهم جدًا أن تتم مراقبته عن قرب.



