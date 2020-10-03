محافظ أسيوط يتفقد 3 مراكز تكنولوجية: لن أسمح بأي تقصير في طلبات التصالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، اليوم السبت، المراكز التكنولوجية بحى شرق وغرب ومركز أسيوط للوقوف على سير العمل خلال أيام العطلات والتأكيد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة بتقديم التسهيلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى ٣١ أكتوبر الحالى وتقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود .





كان في استقباله محمد بشير رئيس حي غرب واللواء مصطفى عبد الرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط وايمن محروس رئيس حى شرق وأحمد ثابت نائب رئيس حي غرب ومروان الشب نائب رئيس حي شرق وحسني درويش نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط .





وبدأ المحافظ جولته بتفقد سير العمل بالمراكز التكنولوجية الثلاث بحى شرق وغرب ومركز أسيوط والتقى بالعاملين بتلك المراكز مشددا على تقديم كافة الدعم والتسهيلات أمام المواطنين لتقديم الطلبات دون اية معوقات كما التقى بعض المواطنين مستمعًا الى طلباتهم مؤكدًا تبسيط الإجراءات لنهو تقديم الأوراق وتسديد 25 % من إجمالى قيمة رسوم التصالح .





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ووجه محافظ أسيوط خلال الزيارة يتكثيف ساعات العمل وفتح منافذ جديدة تسهيلا على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية والاعلان عن التسهيلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح لافتا الى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم منها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .





كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم مشيرًا الى أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.



