ريهام حجاج تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه.. حبايب قلبي





نشرت الفنانة ريهام حجاج صورًا جديدة لها من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام حجاج خلال الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود، وكانت برفقة الفنانة سلوي خطاب وبوسي شلبي وعدد من النجوم، وعلقت "مبروووووووك ميرو و منمن 🤗😍🥰 حبايب قلبي ❤️❤️"

وحرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ومن ضمن الحضور النجم محمد منير، الهضبة عمرو دياب، سمير صبري، يسرا، هاني شاكر، ليلى علوي، ماجد المصري وزوجته، هالة صدقي، منة شلبي، دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، داليا البحيري وزوجها، صابرين، بوسي شلبي، سمير صبري، محمد الشرنوبي وزوجته، نسرين أمين، نجلاء بدر.

وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.

