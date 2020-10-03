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فن

ريهام حجاج تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه.. حبايب قلبي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:01 م
حفل زفاف أمير شاهين
حفل زفاف أمير شاهين
محمد بدران


نشرت الفنانة ريهام حجاج صورًا جديدة لها من حفل زفاف الفنان أمير شاهين، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ريهام حجاج خلال الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان باللون الأسود، وكانت برفقة الفنانة سلوي خطاب وبوسي شلبي وعدد من النجوم، وعلقت "مبروووووووك ميرو و منمن 🤗😍🥰 حبايب قلبي ❤️❤️"

 

وحرص على حضور الحفل مجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام ومن ضمن الحضور النجم محمد منير، الهضبة عمرو دياب، سمير صبري، يسرا، هاني شاكر، ليلى علوي، ماجد المصري وزوجته، هالة صدقي، منة شلبي، دينا الشربيني، إيناس الدغيدي، داليا البحيري وزوجها، صابرين، بوسي شلبي، سمير صبري، محمد الشرنوبي وزوجته، نسرين أمين، نجلاء بدر.

 

وكان الفنان أمير شاهين احتفل بخطوبته أوائل شهر سبتمبر الماضي، بحضور عدد قليل من نجوم الفن منهم شقيقته النجمة إلهام شاهين، والفنانة هالة صدقى وهنا شيحة، وأقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى.


 

يشار الي أن منة جاب الله زوجة أمير شاهين، تعمل مونتيرة، وكان آخر أعمالها مسلسل "لما كنا صغيرين"، للنجمة ريهام حجاج الذى عرض فى موسم رمضان الماضي.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "لما كنا صغيرين"، من إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة، وبطولة ‏خالد ‏النبوي ‏ومحمود ‏حميدة ‏وكريم ‏قاسم، ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي.

واحتفلت الفنانة ريهام حجاج، الاسبوع الماضي  بعيد ميلادها الـ  34، حيث إنها من مواليد 22 سبتمبر 1986.

ولدت الفنانة ريهام حجاج وعاشت معظم حياتها في إيطاليا، تخرجت من كلية الإعلام وعملت في مجال التسويق.

كان أول أعمال الفنانة ريهام حجاج، فيلم سفاري مع رامز أمير وإيهاب فهمي ومن إخراج مازن الجبلي عام 2010، في نفس العام شاركت في مسلسل "أزمة سكر". 

وشاركت الفنانة ريهام حجاج في عدة مسلسلات أبرزها "أزمة سكر"، "رقم مجهول"، "كاريوكا"، "نقطة ضعف"، "هبة رجل الغراب"، "سجن النسا"، "يونس ولد فضة"، "كارمن"، آخرهم "لما كنا صغيرين" رمضان الماضي.

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