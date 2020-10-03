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رياضة

رسميًا.. إف سي مصر يهبط إلى دورى القسم الثانى بعد التعادل أمام إنبي

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:21 م
اف سي مصر
اف سي مصر
عبدالله هشام
انتهت احداث المباراة بالتعادل الايجابي بين نادي مصر وانبي بنتيجة هدف لكل منهما والتى اقيمت علي ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

سيطر إنبي على مجريات الشوط الأول نسبة استحواذ 54 % وسدد 5 تسديدات منهم تسديدة وحيدة على المرمى، بينما سدد  نادي مصر 4 تسديدات منهم كرة على المرمى ايضا.

وهبط فريق اف سي مصر بشكل رسمي لدورى القسم الثاني برفقة فريق طنطا بقيادة مدربه رضا عبدالعال أول الهابطين إلى القسم الثاني، بعد تجمد رصيد ابناء السيد البدوي عند 18 نقطة في المركز الأخير، قبل ثلات جولات من انتهاء مسابقة الدوري.

تقدم فريق اف سي مصر في الدقيقة  54 من عمر اللقاء عن طريق كليف نياكيا بعد تمريرة بينية متقنة من ويليس فورتادوالمنطلق داخل منطقة الجزاء وتمكن نياكيا من ترويض الكرة ومراوغة المدافع علي فوزي ثم أطلق تسديدة قوية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك.

وتعادل فريق انبي عن طريق احمد علي في الدقيقة 66 من زمن المباراة بعد تمرير مميزة  من محمد شريف على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس عصام ثروت بشكل فادح أدى إلى سقوط الكرة من بين يديه أمام المهاجم أحمد علي كامل الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة يحتل فريق انبي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بينما ظل فريق اف سي مصر في المركز ال17 برصيد 21 نقطة .
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