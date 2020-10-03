أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني بعد اتفاق جوبا للسلام

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ، أن ما حدث في عاصمة جنوب السودان " جوبا " من توقيع إتفاق للسلام يعد مصدر فخر وعزة وثمرة علاقة راسخة وقديمة .





قال رئيس الوزراء السوداني في تغريده له عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر " هذا سلام سوداني مطبوعة عليه هويتنا بتعددنا وتنوع ثقافتنا واختلاف سحناتنا، صنعناه بأيدينا وبجهدنا في السودان مع تعهّد ورعاية كريمة من أشقائنا في جنوب السودان، لهذا هو مصدر فخر وعزة وثمرة علاقة راسخة وقديمة، علاقة النيل والأرض والدم.



