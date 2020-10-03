رسالة عاجلة من ولي العهد السعودي لنائب رئيس الحرس الوطني الكويتي

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بدولة الكويت.





وأعرب ولي العهد السعودي في إتصاله عن خالص عزاءه ومواساته في أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية .





ودعا ولي العهد الله أن يغفر للفقيد وأن يرحمه رحمة واسعه ويسكنه فسيح جناته.





ومن جهته عبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لـ ولي العهد على مشاعره الأخوية، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وأن لايريهما أي مكروه.





ويُشار الي أن جثمان أمير الكويت الراحل كان قد وري الثرى عصر الأربعاء الماضي بعد وفاته في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقدم أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح الجنازة بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني و الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح و الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الشيوخ.

ويشار الي أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد إعتلي مقاليد الحكم في الكويت بحسب نص الدستور الكويتي، الذي يشير إلى تولي ولي العهد الحكم في البلاد بعد وفاة أميرها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي في بيان سابق له قد أعلن أن ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.

وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أنس الصالح "عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون الصادر 1964 الخاصة بثورات الإمارة فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت".

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح قد أعلن في وقت سابق عن الفئات المسموح لها بحضور مراسم دفن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد .

وذكر وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان له قائلا : بأنه امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة فإن الديوان الأميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة في التعبير عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم بوفاة فقيد الوطن الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد الراحل.

وأوضح الوزير الكويتي أن بأن حضور مراسم دفن جثمان الأمير الراحل سيقتصر على أقربائه فقط.



