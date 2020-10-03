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فن

أمير طعيمة يشارك متابعيه بصورة مع عمرو دياب.. شاهد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:43 م
امير طعيمة وعمرو
امير طعيمة وعمرو دياب
محمد بدران

شارك الشاعر الغنائي امير طعيمة، متابعيه صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".

وظهر امير طعيمة في الصورة بصحبة الهضبة عمرو دياب، من حفل زفاف الفنان امير شاهين نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

تصدر الفنان عمرو دياب، تريند "تويتر" وذلك بعد حضوره حفل زفاف الفنان أمير شاهين، شقيق إلهام شاهين، وقد احيا الفقرة الأخيرة من الحفل.

من جهة أخرى، حقق الهضبة عمرو دياب ١٥ مليون مشاهدة لـ فيديو كليب أغنيته الجديدة «أماكن السهر» الذي طرحه عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 24 أغسطس الماضي. 

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، إضافةً إلى تصدره ترند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضا على موقع "فيسبوك". 

من ناحية أخرى، أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ولحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

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❤️❤️❤️

A post shared by Amir Teima (@amirteima) on

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