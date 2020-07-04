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فن

٤٠ سنة منهم ٢٣ مع بعض.. شيكو يرد على أحمد فهمي بعد تهنئته بعيد ميلاده

السبت 04/يوليه/2020 - 08:16 ص
شيكو
شيكو
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ميرنا محمود
هنأ الفنان أحمد فهمي النجم شيكو بعيد ميلاده الــ 40، عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".

ونشر أحمد فهمي صورة   لشيكو وعلق قائلًا "كل سنه وانت طيب يا شكس".

وجاء رد شيكو كالاتي  :٤٠ سنة منهم ٢٣ مع بعض ".
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وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.

شارك في بطولة "اللعبة" عددا من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.
٤٠ سنة منهم ٢٣ مع بعض.. شيكو يرد على أحمد فهمي بعد تهنئته بعيد ميلاده
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